У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

У Польщі більшість польських політиків та посадовців не розуміють для чого глава МЗС Радослав Сікорський порушує питання щодо Волинської трагедії. Мовляв, це не входить в його посадові обов'язки.

Про це заявив в ефірі Ранок.LIVE народний депутат Олег Дунда.

У Польщі порушують меморандум, який підписали з Україною, коли говорять про Польську трагедію

Олег Дунда сказав, що поляки та члени "Громадянської платформи", не можуть дати пояснення для чого глава МЗС Польща Радосав Сікорський порушує питання про Волинську трагедію, зокрема про перепоховання жертв. Зокрема його заяви про "жорсткіші заходи" щодо цього вважають помилковими, бо вони не відповідають його посаді.

Нардеп також додав, що представники політикуму в Польщі навіть не знають, що в 2022 році між Мінкультом України та Польщі був підписаний меморандум, відповідно до якого всі історичні питання мали бути вирішені у післявоєнний час.

"Вони, коментуючи історичні питання, навіть не знають про те, що такий меморандум існував, і що Польща, піднімаючи зараз це питання, фактично не виконує ті угоди, які вони самі ж і підписали. Це для них здивування", — сказав Олег Дунда.

Нагадаємо, у Польщі нещодавно заявили про наміри заблокувати Україні вступ до ЄС, якщо там не приймуть рішення про ексгумацію жертв Волинської трагедії. Також глава МЗС Радослав Сікорський зробив скандальну заяву щодо Криму, який він запропонував передати мід мандат ООН.