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У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

02 жовтня 2024 р. 13:38

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13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

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13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

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12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

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10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

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08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2024
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22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

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21:29 "Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

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У Польщі більшість польських політиків та посадовців не розуміють для чого глава МЗС Радослав Сікорський порушує питання щодо Волинської трагедії. Мовляв, це не входить в його посадові обов'язки.

Про це заявив в ефірі Ранок.LIVE народний депутат Олег Дунда.

У Польщі порушують меморандум, який підписали з Україною, коли говорять про Польську трагедію

Олег Дунда сказав, що поляки та члени "Громадянської платформи", не можуть дати пояснення для чого глава МЗС Польща Радосав Сікорський порушує питання про Волинську трагедію, зокрема про перепоховання жертв. Зокрема його заяви про "жорсткіші заходи" щодо цього вважають помилковими, бо вони не відповідають його посаді.

Нардеп також додав, що представники політикуму в Польщі навіть не знають, що в 2022 році між Мінкультом України та Польщі був підписаний меморандум, відповідно до якого всі історичні питання мали бути вирішені у післявоєнний час.

"Вони, коментуючи історичні питання, навіть не знають про те, що такий меморандум існував, і що Польща, піднімаючи зараз це питання, фактично не виконує ті угоди, які вони самі ж і підписали. Це для них здивування", — сказав Олег Дунда. 

Нагадаємо, у Польщі нещодавно заявили про наміри заблокувати Україні вступ до ЄС, якщо там не приймуть рішення про ексгумацію жертв Волинської трагедії. Також глава МЗС Радослав Сікорський зробив скандальну заяву щодо Криму, який він запропонував передати мід мандат ООН. 

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13:54 Не стерпіла образ — на Одещині мати зарізала власного сина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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