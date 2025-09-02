В Париже пройдет встреча Коалиции желающих — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, командир беспилотных систем 28-й ОМБр Сергей Ярый, белорусский оппозиционный политик Юрий Губаревич, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц, руководитель изучения оккупации Петр Андрющенко и политолог Петр Олещук.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Среди тем эфира:

Макрон и Стармер проведут в Париже встречу "Коалиции желающих" с участием Зеленского;

Каллас предостерегла от попадания в "ловушку Путина" на переговорах о мире;

Фицо сказал, что после Путина встретится с Зеленским.

Напомним, Макрон пригласил европейских лидеров на встречу в Париж 4 сентября, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.

А премьер Словакии Роберт Фицо анонсировал встречу с Владимиром Зеленским. Они могут встретиться уже 5 сентября.