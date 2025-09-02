У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, командир безпілотних систем 28-ї ОМБр Сергій Ярий, білоруський опозиційний політик Юрій Губаревич, заслужений юрист України Володимир Пилипенко, начальник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін, очільник Комітету виборців України Олексій Кошель, член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц, керівник вивчення окупації Петро Андрющенко та політолог Петро Олещук.

Ефір Ранок.LIVE

Серед тем ефіру:

Макрон і Стармер проведуть у Парижі зустріч "Коаліції охочих" за участю Зеленського;

Каллас застерегла від потрапляння у "пастку Путіна" на переговорах про мир;

Фіцо сказав, що після Путіна зустрінеться з Зеленським.

Нагадаємо, Макрон запросив європейських лідерів на зустріч в Париж 4 вересня, аби обговорити гарантії безпеки для України.

А премʼєр Словаччини Роберт Фіцо анонсував зустріч із Володимиром Зеленським. Вони можуть зустрітися вже 5 вересня.