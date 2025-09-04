Видео
Видео

В Париже состоится встреча Коалиции желающих — эфир Ранок.LIVE

В Париже состоится встреча Коалиции желающих — эфир Ранок.LIVE

4 сентября 2025 г. 8:00

Гостями эфира Ранок.LIVE стали социолог Андрей Еременко, политтехнолог Ярослав Макитра, командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили, нардеп Алексей Гончаренко, начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус, кандидат экономических наук Иван Ус, политтехнолог Виталий Бала и министр топлива и энергетики (2007-2010) Юрий Продан.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Среди тем эфира:

  • Встреча лидеров "Коалиции желающих" запланирована в Париже на 4 сентября. После нее европейские лидеры и Зеленский поговорят с президентом США Дональдом Трампом по телефону;
  • Когда мужчинам разрешат выезд за границу: объяснение советника главы ОП Подоляка;
  • Украина точно получит гарантии безопасности, которые станут результатом встречи "Коалиции желающих".

Напомним, Владимир Зеленский, лидер Франции Эмманюэль Макрон и другие лидеры Европы проведут телефонный разговор с Дональдом Трампом.

А Подоляк отметил, что главным условием для разрешения на выезд всех мужчин за границу должно стать завершение войны в Украине.

