У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали соціолог Андрій Єременко, політтехнолог Ярослав Макітра, командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі, нардеп Олексій Гончаренко, начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус, кандидат економічних наук Іван Ус, політтехнолог Віталій Бала та міністр палива та енергетики (2007-2010) Юрій Продан.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Серед тем ефіру:

Зустріч лідерів "Коаліції охочих" запланована в Парижі на 4 вересня. Після неї європейські лідери й Зеленський поговорять із президентом США Дональдом Трампом телефоном;

Коли чоловікам дозволять виїзд за кордон: пояснення радника голови ОП Подоляка;

Україна точно отримає гарантії безпеки, які стануть результатом зустрічі "Коаліції охочих".

Нагадаємо, Володимир Зеленський, лідер Франції Емманюель Макрон та інші лідери Європи проведуть телефонну розмову з Дональдом Трампом.

А Подоляк зауважив, що головною умовою для дозволу на виїзд усіх чоловіків за кордон має стати завершення війни в Україні.