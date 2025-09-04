Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE arrow
У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

04 вересня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

3 вересня 2025
Text

Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

Text

Відправлення західних військ в Україну — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE

Text

Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним — ефір Ранок.LIVE

2 вересня 2025
Text

Трамп оголосив новий ультиматум для Путіна — прямий ефір

Text

Зеленський і Путін не зустрінуться — ефір Вечір.LIVE

Text

Важлива заява Трампа — ефір День.LIVE

Text

У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2025
Text

Німеччина нарощує постачання зброї України — ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

3 вересня 2025
Text

19:08 Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

Text

18:14 Відправлення західних військ в Україну — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали соціолог Андрій Єременко, політтехнолог Ярослав Макітра, командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі, нардеп Олексій Гончаренко, начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус, кандидат економічних наук Іван Ус, політтехнолог Віталій Бала та міністр палива та енергетики (2007-2010) Юрій Продан.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Серед тем ефіру:

  • Зустріч лідерів "Коаліції охочих" запланована в Парижі на 4 вересня. Після неї європейські лідери й Зеленський поговорять із президентом США Дональдом Трампом телефоном;
  • Коли чоловікам дозволять виїзд за кордон: пояснення радника голови ОП Подоляка;
  • Україна точно отримає гарантії безпеки, які стануть результатом зустрічі "Коаліції охочих".

Нагадаємо, Володимир Зеленський, лідер Франції Емманюель Макрон та інші лідери Європи проведуть телефонну розмову з Дональдом Трампом.

А Подоляк зауважив, що головною умовою для дозволу на виїзд усіх чоловіків за кордон має стати завершення війни в Україні.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

09:10 Мінімалка у вересні — скільки платитимуть в Україні та країнах ЄС

08:51 Зеленський назвав міста, які під загрозою у разі відступу ЗСУ

08:50 Повірка лічильника газу — які нюанси мають знати споживачі

08:50 Іноземні війська в Україні — у Росії зробили чергову заяву

08:25 Вбивство на Burning Man — все що відомо на цю хвилину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:16 Подоляк спрогнозував, скільки українців повернуться після війни

08:15 Коли найвигідніше купувати нерухомість — експерти назвали сезон

08:00 Грошова допомога від Карітас на зиму — хто зможе отримати

Text

08:00 У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

07:50 Окупанти майже 500 разів вдарили по Запорізькій області — деталі

09:10 Мінімалка у вересні — скільки платитимуть в Україні та країнах ЄС

08:51 Зеленський назвав міста, які під загрозою у разі відступу ЗСУ

08:50 Повірка лічильника газу — які нюанси мають знати споживачі

08:50 Іноземні війська в Україні — у Росії зробили чергову заяву

08:25 Вбивство на Burning Man — все що відомо на цю хвилину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:16 Подоляк спрогнозував, скільки українців повернуться після війни

08:15 Коли найвигідніше купувати нерухомість — експерти назвали сезон

08:00 Грошова допомога від Карітас на зиму — хто зможе отримати

07:50 Окупанти майже 500 разів вдарили по Запорізькій області — деталі

07:47 Нічна атака на Одесу — від атаки дронів виникла масштабна пожежа

06:33 Оксамитовий сезон в Одесі — скільки коштує відпочинок

3 вересня

22:33 Артишоки замість яблук — що вирощують на півдні України

2 вересня

08:20 Що одесити бажають у день народження міста

06:33 Коли насправді день народження Одеси — 2 вересня чи 19 травня

1 вересня

19:43 День міста під час війни — що думають одесити про свято

29 серпня

22:33 Борщовий набір під загрозою — що буде з цінами взимку

19:43 Курортний сезон — як одесити провели нинішнє літо

28 серпня

22:33 Врожайність менша, ніж рік тому — чи будуть українці з овочами

19:43 Закінчення війни в Україні через пів року — чи вірять одесити

10:21 COVID-19 наступає — яка реальна ситуація в Одесі сьогодні

Text

08:00 У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

3 вересня
Text

19:08 Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

Text

18:14 Відправлення західних військ в Україну — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

Нові реалії війни та чи готовий до них Київ — ефір Київський час

03 вересня 2025 р. 19:08
Відправлення західних військ в Україну — ефір Вечір.LIVE

Відправлення західних військ в Україну — ефір Вечір.LIVE

03 вересня 2025 р. 18:14
Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE

Трамп розкритикував РФ, Китай та КНДР — ефір День.LIVE

03 вересня 2025 р. 13:12
Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним — ефір Ранок.LIVE

Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним — ефір Ранок.LIVE

03 вересня 2025 р. 08:00
Трамп оголосив новий ультиматум для Путіна — прямий ефір

Трамп оголосив новий ультиматум для Путіна — прямий ефір

02 вересня 2025 р. 21:54
Зеленський і Путін не зустрінуться — ефір Вечір.LIVE

Зеленський і Путін не зустрінуться — ефір Вечір.LIVE

02 вересня 2025 р. 17:52
Важлива заява Трампа — ефір День.LIVE

Важлива заява Трампа — ефір День.LIVE

02 вересня 2025 р. 13:14
У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

02 вересня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації