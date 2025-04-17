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В Париже продолжаются переговоры по Украине — эфир Вечір.LIVE

В Париже продолжаются переговоры по Украине — эфир Вечір.LIVE

17 апреля 2025 г. 17:51

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США, Британия и Франция готовят заявление по Украине — эфир

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В Париже продолжаются переговоры по Украине — эфир Вечір.LIVE

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В четверг, 17 апреля, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио проведут в Париже переговоры с европейскими коллегами, темой которых будет война в Украине. Туда же прибыла и украинская делегация для переговоров с партнерами.

Об этом и многом другом смотрите в эфире Вечір.LIVE, который начнется в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE 17 апреля

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • народный депутат от партии "Батькивщина", член комитета по вопросам правовой политики, первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
  • народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз;
  • народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Олег Дунда;
  • военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
  • доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский;
  • философ Сергей Дацюк.

Вместе с ведущими они обговорят следующие темы:

  • Макрон, Уиткофф и Рубио обсудят перемирие в Украине во время рабочего обеда;
  • Россия атаковала объект ДТЭК в Днепропетровской области: последствия;
  • Ни один мариуполец не получил компенсации за утраченное жилье, — руководитель центра изучения оккупации Украины 
  • Зеленский предупредил об атаках на Пасху;
  • Администрация Байдена 2 года не предоставляла Украине ракеты ATACMS из-за недостатка оружия, — экс-советник по нацбезопасности США; 
  • РФ пошла в атаку на юге: Силы обороны держали бой более 2,5 часов.

Напомним, 17 апреля делегация Украины в составе руководителя ОП Андрея Ермака, главы МИД Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова прибыла в Париж на переговоры.

Ранее Politico писало, что стороны в Париже обсудят Украину, Иран и торговые отношения после тарифных угроз лидера США Дональда Трампа.

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18:56 РФ осуществила наступление в направлении Покровска, — Зеленский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:54 Судья украл победу у команды Ротаня — в УАФ ответили

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Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона