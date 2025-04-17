В Париже продолжаются переговоры по Украине — эфир Вечір.LIVE

В четверг, 17 апреля, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио проведут в Париже переговоры с европейскими коллегами, темой которых будет война в Украине. Туда же прибыла и украинская делегация для переговоров с партнерами.

Об этом и многом другом смотрите в эфире Вечір.LIVE, который начнется в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE 17 апреля

Гостями студии Новини.LIVE станут:

народный депутат от партии "Батькивщина", член комитета по вопросам правовой политики, первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;

народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз;

народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Олег Дунда;

военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;

доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский;

философ Сергей Дацюк.

Вместе с ведущими они обговорят следующие темы:

Макрон, Уиткофф и Рубио обсудят перемирие в Украине во время рабочего обеда;

Россия атаковала объект ДТЭК в Днепропетровской области: последствия;

Ни один мариуполец не получил компенсации за утраченное жилье, — руководитель центра изучения оккупации Украины

Зеленский предупредил об атаках на Пасху;

Администрация Байдена 2 года не предоставляла Украине ракеты ATACMS из-за недостатка оружия, — экс-советник по нацбезопасности США;

РФ пошла в атаку на юге: Силы обороны держали бой более 2,5 часов.

Напомним, 17 апреля делегация Украины в составе руководителя ОП Андрея Ермака, главы МИД Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова прибыла в Париж на переговоры.

Ранее Politico писало, что стороны в Париже обсудят Украину, Иран и торговые отношения после тарифных угроз лидера США Дональда Трампа.