У Парижі тривають переговори щодо України — ефір Вечір.LIVE

У четвер, 17 квітня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і держсекретар США Марко Рубіо проведуть у Парижі переговори з європейськими колегами, темою яких буде війна в Україні. Туди ж прибула і українська делегація для перемовин із партнерами.
Про це та інше дивіться в ефірі Вечір.LIVE, який розпочнеться о 17:50.
Ефір Вечір.LIVE 17 квітня
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- народний депутат від партії "Батьківщина", член комітету з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
- народний депутат України, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз;
- народний депутат України від партії "Слуга Народу" Олег Дунда;
- військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;
- доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету Сергій Ягодзінський;
- філософ Сергій Дацюк.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Макрон, Віткофф та Рубіо обговорять перемир’я в Україні під час робочого обіду;
- Росія атакувала об'єкт ДТЕК у Дніпропетровській області: наслідки;
- Жоден маріуполець не отримав компенсації за втрачене житло, — керівник центру вивчення окупації України
- Зеленський попередив про атаки на Великдень;
- Адміністрація Байдена 2 роки не надавала Україні ракети ATACMS через нестачу зброї, — ексрадник з нацбезпеки США;
- РФ пішла в атаку на півдні: Сили оборони тримали бій понад 2,5 години.
Нагадаємо, 17 квітня делегація України у складі керівника ОП Андрія Єрмака, глави МЗС Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова прибула до Парижа на переговори.
Раніше Politico писало, що сторони у Парижі обговорять Україну, Іран і торгівельні відносини після тарифних погроз лідера США Дональда Трампа.