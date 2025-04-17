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У Парижі тривають переговори щодо України — ефір Вечір.LIVE

У Парижі тривають переговори щодо України — ефір Вечір.LIVE

17 квітня 2025 р. 17:51

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У четвер, 17 квітня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і держсекретар США Марко Рубіо проведуть у Парижі переговори з європейськими колегами, темою яких буде війна в Україні. Туди ж прибула і українська делегація для перемовин із партнерами.

Про це та інше дивіться в ефірі Вечір.LIVE, який розпочнеться о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE 17 квітня

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • народний депутат від партії "Батьківщина", член комітету з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
  • народний депутат України, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз;
  • народний депутат України від партії "Слуга Народу" Олег Дунда;
  • військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;
  • доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету Сергій Ягодзінський;
  • філософ Сергій Дацюк.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Макрон, Віткофф та Рубіо обговорять перемир’я в Україні під час робочого обіду; 
  • Росія атакувала об'єкт ДТЕК у Дніпропетровській області: наслідки; 
  • Жоден маріуполець не отримав компенсації за втрачене житло, — керівник центру вивчення окупації України 
  • Зеленський попередив про атаки на Великдень; 
  • Адміністрація Байдена 2 роки не надавала Україні ракети ATACMS через нестачу зброї, — ексрадник з нацбезпеки США; 
  • РФ пішла в атаку на півдні: Сили оборони тримали бій понад 2,5 години.

Нагадаємо, 17 квітня делегація України у складі керівника ОП Андрія Єрмака, глави МЗС Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова прибула до Парижа на переговори.

Раніше Politico писало, що сторони у Парижі обговорять Україну, Іран і торгівельні відносини після тарифних погроз лідера США Дональда Трампа.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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