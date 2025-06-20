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Главная arrow Відео arrow В Германии сделали заявление о помощи Киеву — эфир Вечір.LIVE arrow
В Германии сделали заявление о помощи Киеву — эфир Вечір.LIVE

В Германии сделали заявление о помощи Киеву — эфир Вечір.LIVE

20 июня 2025 г. 17:50

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В Германии сделали заявление о помощи Киеву — эфир Вечір.LIVE

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Зеленский призвал мир к действиям после атаки — эфир Ранок.LIVE

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17:50 В Германии сделали заявление о помощи Киеву — эфир Вечір.LIVE

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13:03 Поражены ядерные объекты Ирана — эфир День.LIVE

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08:00 Новое оружие НАТО и назначения в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Новый обмен пленными с РФ и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

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13:14 Трамп сделал заявление о войне с Ираном — День.LIVE

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль выразил опасения, что конфликт на Ближнем Востоке может отвлекать внимание от войны в Украине. Но он подчеркнул, что его страна не забывает о Киеве.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • Виталий Войцеховский, народный депутат, "Слуга Народа", член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц;
  • Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец";
  • Леонид Барац, украинский журналист в Израиле;
  • Сергей Берендеев, историк, юрист, методист Украинского института развития образования;
  • Олег Постернак, политтехнолог;
  • Алексей Леонов, народный депутат, "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Ольга Богомолец, заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, политический и общественный деятель.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Волчанск разрушен полностью, но россияне продолжают штурмовать малыми группами, — ВСУ;
  • Признают нежелание мира? У Путина объяснили отказ от прекращения огня в Украине;
  • Украина ввела санкции против причастных к производству дронов в России: список;
  • "Скоро РФ будет запускать по 800 Шахедов, а не 300-400", — Сергей "Флеш" Бескрестнов;
  • Глава МИД Германии опасается последствий войны Ирана и Израиля для Украины;
  • Макрон раскрыл детали предложения из четырех пунктов, которое выдвинут Ирану в Женеве;
  • Китай отверг осторожность в предоставлении военной помощи России, — The Economist.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил об изменении подхода Альянса к освещению военной поддержки Украины. По его словам, отныне информация об объемах и характере помощи не будет разглашаться из соображений безопасности. Такое заявление Рютте сделал после переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

В МИД Украины резко отреагировали на требование Кремля уничтожить оружие, которое западные партнеры предоставили ВСУ.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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