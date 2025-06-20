В Германии сделали заявление о помощи Киеву — эфир Вечір.LIVE

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль выразил опасения, что конфликт на Ближнем Востоке может отвлекать внимание от войны в Украине. Но он подчеркнул, что его страна не забывает о Киеве.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- Виталий Войцеховский, народный депутат, "Слуга Народа", член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц;
- Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец";
- Леонид Барац, украинский журналист в Израиле;
- Сергей Берендеев, историк, юрист, методист Украинского института развития образования;
- Олег Постернак, политтехнолог;
- Алексей Леонов, народный депутат, "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Ольга Богомолец, заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, политический и общественный деятель.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- Волчанск разрушен полностью, но россияне продолжают штурмовать малыми группами, — ВСУ;
- Признают нежелание мира? У Путина объяснили отказ от прекращения огня в Украине;
- Украина ввела санкции против причастных к производству дронов в России: список;
- "Скоро РФ будет запускать по 800 Шахедов, а не 300-400", — Сергей "Флеш" Бескрестнов;
- Глава МИД Германии опасается последствий войны Ирана и Израиля для Украины;
- Макрон раскрыл детали предложения из четырех пунктов, которое выдвинут Ирану в Женеве;
- Китай отверг осторожность в предоставлении военной помощи России, — The Economist.
Напомним, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил об изменении подхода Альянса к освещению военной поддержки Украины. По его словам, отныне информация об объемах и характере помощи не будет разглашаться из соображений безопасности. Такое заявление Рютте сделал после переговоров с президентом Владимиром Зеленским.
В МИД Украины резко отреагировали на требование Кремля уничтожить оружие, которое западные партнеры предоставили ВСУ.