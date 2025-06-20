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У Німеччині зробили заяву щодо допомоги Києву — ефір Вечір.LIVE

У Німеччині зробили заяву щодо допомоги Києву — ефір Вечір.LIVE

20 червня 2025 р. 17:50

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У Німеччині зробили заяву щодо допомоги Києву — ефір Вечір.LIVE

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13:14 Трамп зробив заяву про війну з Іраном — День.LIVE

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль висловив побоювання, що конфлікт на Близькому Сході може відволікати увагу від війни в Україні. Але він наголосив, що його країна не забуває про Київ.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • Віталій Войцехівський, народний депутат, "Слуга Народу", член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб;
  • Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
  • Леонід Барац, український журналіст в Ізраїлі;
  • Сергій Берендеєв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти;
  • Олег Постернак, політтехнолог;
  • Олексій Леонов, народний депутат, "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Ольга Богомолець, заслужена лікарка України, докторка медичних і філософських наук, політична та громадська діячка.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Вовчанськ зруйновано повністю, але росіяни продовжують штурмувати малими групами, — ЗСУ;
  • Визнають небажання миру? У Путіна пояснили відмову від припинення вогню в Україні;
  • Україна ввела санкції проти причетних до виробництва дронів у Росії: список;
  • "Скоро РФ запускатиме по 800 Шахедів, а не 300-400", — Сергій "Флеш" Бескрестнов;
  • Глава МЗС Німеччини побоюється наслідків війни Ірану та Ізраїлю для України;
  • Макрон розкрив деталі пропозиції з чотирьох пунктів, яку висунуть Ірану в Женеві;
  • Китай відкинув обережність у наданні військової допомоги Росії, — The Economist.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про зміну підходу Альянсу до висвітлення військової підтримки України. За його словами, відтепер інформація щодо обсягів і характеру допомоги не розголошуватиметься з міркувань безпеки. Таку заяву Рютте зробив після переговорів із президентом Володимиром Зеленським.

У МЗС України різко відреагували на вимогу Кремля знищити зброю, яку західні партнери надали ЗСУ.

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18:47 Дощі заллють пів України — прогноз погоди на завтра

18:46 У Кривому Розі військовий пострілом поранив дитину — фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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