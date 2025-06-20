У Німеччині зробили заяву щодо допомоги Києву — ефір Вечір.LIVE

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль висловив побоювання, що конфлікт на Близькому Сході може відволікати увагу від війни в Україні. Але він наголосив, що його країна не забуває про Київ.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- Віталій Войцехівський, народний депутат, "Слуга Народу", член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб;
- Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
- Леонід Барац, український журналіст в Ізраїлі;
- Сергій Берендеєв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти;
- Олег Постернак, політтехнолог;
- Олексій Леонов, народний депутат, "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;
- Ольга Богомолець, заслужена лікарка України, докторка медичних і філософських наук, політична та громадська діячка.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Вовчанськ зруйновано повністю, але росіяни продовжують штурмувати малими групами, — ЗСУ;
- Визнають небажання миру? У Путіна пояснили відмову від припинення вогню в Україні;
- Україна ввела санкції проти причетних до виробництва дронів у Росії: список;
- "Скоро РФ запускатиме по 800 Шахедів, а не 300-400", — Сергій "Флеш" Бескрестнов;
- Глава МЗС Німеччини побоюється наслідків війни Ірану та Ізраїлю для України;
- Макрон розкрив деталі пропозиції з чотирьох пунктів, яку висунуть Ірану в Женеві;
- Китай відкинув обережність у наданні військової допомоги Росії, — The Economist.
Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про зміну підходу Альянсу до висвітлення військової підтримки України. За його словами, відтепер інформація щодо обсягів і характеру допомоги не розголошуватиметься з міркувань безпеки. Таку заяву Рютте зробив після переговорів із президентом Володимиром Зеленським.
У МЗС України різко відреагували на вимогу Кремля знищити зброю, яку західні партнери надали ЗСУ.