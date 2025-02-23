В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

В Германии в воскресенье, 23 февраля, состоялось голосование за нового канцлера страны. По результатам предварительных экзитполов, действующий глава правительства ФРГ Олаф Шольц занимает третье место в рейтинге.

Прямо сейчас в торговом центре во Франкфурте продолжается подсчет голосов, передают Новини.LIVE.

Выборы в Германии-2025

Так, голосование в Германии происходило сегодня с 8:00 до 18:00 по местному времени, после чего начался подсчет голосов. По предварительным результатам экзитполов, блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца лидирует с примерно 29% голосов.

Второе место заняла ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) с около 20% голосов. А социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила около 16% голосов, что является худшим результатом в ее истории.

В целом явка избирателей составляет 83,5%, что является самым высоким показателем со времени объединения Германии в 1990 году.

Напомним, Мерц уже объявил о победе и призвал к скорейшему формированию стабильного правительства. Также на первые результаты отреагировала Вейдель и Шольц.

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали, что известно о Мерце и какие нововведения он планирует принести в правительство Германии.