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В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

23 февраля 2025 г. 21:04

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21:04 В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

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16:39 Форум "Украина. Год 2025" — эфир пресс-конференции Зеленского

22 февраля 2025
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22:11 Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

21 февраля 2025
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18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

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13:00 В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

20 февраля 2025
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22:47 Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине

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19:30 Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

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17:50 Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

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17:26 Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

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21:04 В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

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16:39 Форум "Украина. Год 2025" — эфир пресс-конференции Зеленского

22 февраля 2025
Text

22:11 Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

21 февраля 2025
Text

18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

20 февраля 2025
Text

22:47 Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине

Text

19:30 Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

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17:50 Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

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17:26 Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

В Германии в воскресенье, 23 февраля, состоялось голосование за нового канцлера страны. По результатам предварительных экзитполов, действующий глава правительства ФРГ Олаф Шольц занимает третье место в рейтинге.

Прямо сейчас в торговом центре во Франкфурте продолжается подсчет голосов, передают Новини.LIVE.

Выборы в Германии-2025

Так, голосование в Германии происходило сегодня с 8:00 до 18:00 по местному времени, после чего начался подсчет голосов. По предварительным результатам экзитполов, блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца лидирует с примерно 29% голосов.

Второе место заняла ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) с около 20% голосов. А социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила около 16% голосов, что является худшим результатом в ее истории.

В целом явка избирателей составляет 83,5%, что является самым высоким показателем со времени объединения Германии в 1990 году.

Напомним, Мерц уже объявил о победе и призвал к скорейшему формированию стабильного правительства. Также на первые результаты отреагировала Вейдель и Шольц.

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали, что известно о Мерце и какие нововведения он планирует принести в правительство Германии.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:55 Отключение света в Одессе — введут ли завтра графики

20:30 Зеленский ответил на обвинения Маска в убийстве журналиста

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21:04 В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

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22:11 Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

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18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

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13:00 В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

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