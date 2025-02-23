У Німеччині триває підрахунок голосів — пряма трансляція

У Німеччині у неділю, 23 лютого, відбулося голосування за нового канцлера країни. За результатами попередніх екзитполів, чинний очільник уряду ФРН Олаф Шольц посідає третє місце в рейтингу.

Прямо зараз у торговому центрі у Франкфурті триває підрахунок голосів, передають Новини.LIVE.

Вибори у Німеччині-2025

Так, голосування у Німеччині відбувалося сьогодні з 08:00 до 18:00 за місцевим часом, після чого розпочався підрахунок голосів. За попередніми результатами екзитполів, блок ХДС/ХСС Фрідріха Мерца лідирує з приблизно 29% голосів.

Друге місце посіла ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) з близько 20% голосів. А соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) отримала близько 16% голосів, що є найгіршим результатом в її історії.

Загалом явка виборців становить 83,5%, що є найвищим показником з часу об'єднання Німеччини в 1990 році.

Нагадаємо, Мерц вже оголосив про перемогу та закликав до якнайшвидшого формування стабільного уряду. Також на перші результати відреагувала Вейдель та Шольц.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли, що відомо про Мерца та які нововведення він планує принести до уряду Німеччини.