В Нидерландах начался саммит НАТО — прямой эфир

В Гааге, во вторник, 24 июня, официально начался ежегодный саммит НАТО. К участию в мероприятии прибыли главы государств и правительств стран-членов Североатлантического альянса, чтобы обсудить ключевые вызовы глобальной безопасности.

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Саммит НАТО в Гааге 24 июня

Программа саммита предусматривает ряд публичных выступлений, стратегических переговоров и двусторонних встреч, в центре которых — оборонная политика Альянса, укрепление восточного фланга, а также долгосрочная поддержка Украины.

Нынешний саммит особенно важен, учитывая войну в Украине и угрозы для Европы. Участники уделяют значительное внимание вопросам усиления коллективной обороны, координации военной помощи Украине, финансирования оборонной отрасли и укрепления связей с партнерами.

Ожидается, что на саммите прозвучат новые заявления о политической и практической поддержке Киева.

Напомним, стало известно, что Владимир Зеленский планирует встретиться с Дональдом Трампом.