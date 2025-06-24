В Нидерландах начался саммит НАТО — прямой эфир

В Гааге, во вторник, 24 июня, официально начался ежегодный саммит НАТО. К участию в мероприятии прибыли главы государств и правительств стран-членов Североатлантического альянса, чтобы обсудить ключевые вызовы глобальной безопасности.
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Саммит НАТО в Гааге 24 июня
Программа саммита предусматривает ряд публичных выступлений, стратегических переговоров и двусторонних встреч, в центре которых — оборонная политика Альянса, укрепление восточного фланга, а также долгосрочная поддержка Украины.
Нынешний саммит особенно важен, учитывая войну в Украине и угрозы для Европы. Участники уделяют значительное внимание вопросам усиления коллективной обороны, координации военной помощи Украине, финансирования оборонной отрасли и укрепления связей с партнерами.
Ожидается, что на саммите прозвучат новые заявления о политической и практической поддержке Киева.
Напомним, стало известно, что Владимир Зеленский планирует встретиться с Дональдом Трампом.