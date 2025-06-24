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В Нидерландах начался саммит НАТО — прямой эфир

В Нидерландах начался саммит НАТО — прямой эфир

24 июня 2025 г. 11:03

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В Гааге, во вторник, 24 июня, официально начался ежегодный саммит НАТО. К участию в мероприятии прибыли главы государств и правительств стран-членов Североатлантического альянса, чтобы обсудить ключевые вызовы глобальной безопасности.

Прямую трансляцию смотрите на Новини.LIVE.

Саммит НАТО в Гааге 24 июня

Программа саммита предусматривает ряд публичных выступлений, стратегических переговоров и двусторонних встреч, в центре которых — оборонная политика Альянса, укрепление восточного фланга, а также долгосрочная поддержка Украины.

Нынешний саммит особенно важен, учитывая войну в Украине и угрозы для Европы. Участники уделяют значительное внимание вопросам усиления коллективной обороны, координации военной помощи Украине, финансирования оборонной отрасли и укрепления связей с партнерами.

Ожидается, что на саммите прозвучат новые заявления о политической и практической поддержке Киева.

Напомним, стало известно, что Владимир Зеленский планирует встретиться с Дональдом Трампом.

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12:11 В Киеве мужчина застрелился на балконе жилого дома

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:10 Предупреждение от ДПС — какие письма получили тысячи украинцев

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