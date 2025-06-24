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У Нідерландах розпочався саміт НАТО — прямий ефір

У Нідерландах розпочався саміт НАТО — прямий ефір

24 червня 2025 р. 11:03

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В Гаазі, у вівторок, 24 червня, офіційно розпочався щорічний саміт НАТО. До участі у заході прибули глави держав і урядів країн-членів Північноатлантичного альянсу, аби обговорити ключові виклики глобальної безпеки.

Пряму трансляцію дивіться на Новини.LIVE.

Саміт НАТО в Гаазі 24 червня

Програма саміту передбачає низку публічних виступів, стратегічних перемовин і двосторонніх зустрічей, у центрі яких — оборонна політика Альянсу, зміцнення східного флангу, а також довгострокова підтримка України.

Цьогорічний саміт особливо важливий з огляду на війну в Україні та загрози для Європи. Учасники приділяють значну увагу питанням посилення колективної оборони, координації військової допомоги Україні, фінансування оборонної галузі та зміцнення зв’язків з партнерами.

Очікується, що на саміті пролунають нові заяви щодо політичної та практичної підтримки Києва.

Нагадаємо, стало відомо, що Володимир Зеленський планує зустрітися з Дональдом Трампом

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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