В НАТО сделали заявление о помощи Украине — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали политолог Олег Саакян, заместитель главы Херсонской ОВА Александр Толоконников, социолог Андрей Ерменко, военный аналитик Дмитрий Снегирев, нардеп Дмитрий Соломчук, дипломат Александр Левченко и руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Среди тем эфира:

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высоко оценил пакет военной помощи Украине на 500 миллионов евро, профинансированный Нидерландами, который включает компоненты и ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot;

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, реагируя на угрозы президента США Дональда Трампа, призвал граждан поддерживать национальных производителей и покупать только индийские товары, отвергнув требование прекратить импорт российской нефти;

По данным СМИ, Евросоюз готовит санкции против Китая в связи с поддержкой России в войне против Украины;

На этой неделе мир может получить возможность положить конец войне России против Украины, — Ермак;

Коррупция при закупке БпЛА и РЭБ: ВАКС избрал меры пресечения экс-главе Мукачевской РГА Сергею Гайдаю и владельцу предприятия по производству дронов Марченко;

Жители разрушенного россиянами дома в Святошинском районе Киева обращаются в КГГА и РГА для возмещения средств;

Россия повредила очень важный мост в Херсоне. Людям советуют эвакуироваться;

Украинцев будут готовить к национальному сопротивлению с 14 лет, — Хорт;

Впервые в Украине представлен именно реактивный перехватчик "шахедов" — дрон "Мангуст";

ООН планирует сокращение расходов и работников из-за потери поддержки Трампа.

Напомним, Трамп пригрозил Индии объявить высокие тарифы из-за покупки российской нефти.

Недавно российские оккупанты повредили мост в Херсоне. Захватчики били по городу из артиллерии.