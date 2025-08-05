У НАТО зробили заяву про допомогу Україні — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали політолог Олег Саакян, заступник очільника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, соціолог Андрій Єрменко, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, нардеп Дмитро Соломчук, дипломат Олександр Левченко та керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський.

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Ефір День.LIVE

Серед тем ефіру:

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте високо оцінив пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів євро, профінансований Нідерландами, який включає компоненти та ракети для системи протиповітряної оборони Patriot;

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, реагуючи на погрози президента США Дональда Трампа, закликав громадян підтримувати національних виробників і купувати лише індійські товари, відкинувши вимогу припинити імпорт російської нафти;

За даними ЗМІ, Євросоюз готує санкції проти Китаю через підтримку Росії у війні проти України;

Цього тижня світ може отримати можливість покласти край війні Росії проти України, — Єрмак;

Корупція при закупівлі БпЛА та РЕБ: ВАКС обрав запобіжні заходи ексголові Мукачівської РДА Сергію Гайдаю і власнику підприємства з виробництва дронів Марченку;

Мешканці зруйнованого росіянами будинку у Святошинському районі Києва звертаються до КМДА та РДА для відшкодування коштів;

Росія пошкодила дуже важливий міст у Херсоні. Людям радять евакуюватися;

Українців готуватимуть до національного опору з 14 років, — Хорт;

Вперше в Україні представлено саме реактивний перехоплювач "шахедів" — дрон "Мангуст";

ООН планує скорочення витрат та працівників через втрату підтримки Трампа.

Нагадаємо, Трамп пригрозив Індії оголосити високі тарифи через покупку російської нафти.

Нещодавно російські окупанти пошкодили міст в Херсоні. Загарбники били по місту з артилерії.