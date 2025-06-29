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В Мюнхене прошла грандиозная выставка фотонных технологий и ИИ

В Мюнхене прошла грандиозная выставка фотонных технологий и ИИ

29 июня 2025 г. 8:31

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В Мюнхене завершилась масштабная выставка Laser World of Photonics 2025, которая собрала рекордное количество участников и представила самые современные инновации в сфере фотоники, робототехники и искусственного интеллекта. Мероприятие проходило с 24 по 27 июня и собрало 1398 экспонентов из 41 страны, а также около 44 000 посетителей из 74 стран мира.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из Мюнхена.

Что интересного представили на выставке Laser World of Photonics

Среди ключевых тем выставки — интегрированная фотоника, биофотоника, вторичные источники и роль искусственного интеллекта в развитии отрасли. Одновременно проходил Конгресс World of Photonics, на котором выступили ведущие международные исследователи, среди которых — двое лауреатов Нобелевской премии.

В рамках события Новини.LIVE пообщались с инженером-программистом Кайзером из японской компании Discover Europe, которая представила робота Next 10 с инновационным контроллером Winx 1000. Этот робот автоматизирует процесс сортировки и загрузки посуды в индустриальные моечные машины, помогая освободить людей от рутинной и неприятной работы.

По словам инженера, роботы не заменяют человеческий труд, а дают возможность сосредоточиться на более важных и интересных задачах, что особенно актуально в условиях нехватки рабочей силы.

Другой участник выставки Фабиан Штульц из компании Pharmacoltics рассказал, что их робот предназначен для сборки автоинжекторов — шприцев-ручек, которые используют дома. Этот робот собирает небольшие производственные партии, которые являются начальными этапами изготовления таких медицинских изделий.

Он отметил, что роботы будут очень полезны в будущем из-за недостатка рабочей силы, улучшать качество продукции и повышать безопасность пациентов. Что касается замены человеческого труда, Фабиан объяснил, что это зависит от характера задач: повторяющиеся работы хорошо подходят для автоматизации, а более сложные лучше выполнять людям.

Ранее мы рассказывали об опыте украинских и международных компаний, которые уже интегрировали ИИ в свою работу.

Также мы писали, о пяти технологиях, которые навсегда изменили наш мир.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:01 ПриватБанк обновил приложение — что изменилось для клиентов

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