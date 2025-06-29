Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow У Мюнхені відбулася грандіозна виставка фотонних технологій та ШІ arrow
У Мюнхені відбулася грандіозна виставка фотонних технологій та ШІ

У Мюнхені відбулася грандіозна виставка фотонних технологій та ШІ

29 червня 2025 р. 08:31

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

У Мюнхені відбулася грандіозна виставка фотонних технологій та ШІ

27 червня 2025
Text

Коли відбудеться зустріч України, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

Зустріч Зеленського з Путіним та вступ до ЄС — ефір День.LIVE

Text

Угорщина зробила велику послугу Путіну — ефір Ранок.LIVE

26 червня 2025
Text

Свист і вибухи — киянин розповів, як вижив після обстрілів

Text

Ердоган про переговори, а Орбан проти України — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп здивований Путіним — ефір День.LIVE

Text

Загрози для НАТО та дії Путіна — ефір Ранок.LIVE

25 червня 2025
Text

Як жити під час постійних атак на Київ — ефір Київський час

Text

Про що домовилися Зеленський і Трамп у Гаазі — ефір Вечір.LIVE

Text

08:31 У Мюнхені відбулася грандіозна виставка фотонних технологій та ШІ

27 червня 2025
Text

18:08 Коли відбудеться зустріч України, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Зустріч Зеленського з Путіним та вступ до ЄС — ефір День.LIVE

Text

08:02 Угорщина зробила велику послугу Путіну — ефір Ранок.LIVE

26 червня 2025
Text

19:12 Свист і вибухи — киянин розповів, як вижив після обстрілів

У Мюнхені завершилася масштабна виставка Laser World of Photonics 2025, яка зібрала рекордну кількість учасників та представила найсучасніші інновації у сфері фотоніки, робототехніки та штучного інтелекту. Захід проходив з 24 по 27 червня і зібрав 1398 експонентів із 41 країни, а також близько 44 000 відвідувачів із 74 країн світу.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE із Мюнхена.

Що цікавого представили на виставці Laser World of Photonics

Серед ключових тем виставки — інтегрована фотоніка, біофотоніка, вторинні джерела та роль штучного інтелекту у розвитку галузі. Одночасно відбувався Конгрес World of Photonics, на якому виступили провідні міжнародні дослідники, серед яких — двоє лауреатів Нобелівської премії.

У рамках події Новини.LIVE поспілкувалися з інженером-програмістом Кайзером із японської компанії Discover Europe, яка представила робота Next 10 з інноваційним контролером Winx 1000. Цей робот автоматизує процес сортування та завантаження посуду в індустріальні мийні машини, допомагаючи звільнити людей від рутинної та неприємної роботи.

За словами інженера, роботи не замінюють людську працю, а дають можливість зосередитись на більш важливих і цікавих завданнях, що особливо актуально в умовах нестачі робочої сили.

Інший учасник виставки Фабіан Штульц з компанії Pharmacoltics розповів, що їхній робот призначений для складання автоінжекторів — шприців-ручок, які використовують вдома. Цей робот збирає невеликі виробничі партії, що є початковими етапами виготовлення таких медичних виробів.

Він зазначив, що роботи будуть дуже корисні у майбутньому через нестачу робочої сили, покращуватимуть якість продукції та підвищуватимуть безпеку пацієнтів. Щодо заміни людської праці, Фабіан пояснив, що це залежить від характеру завдань: повторювані роботи добре підходять для автоматизації, а складніші краще виконувати людям.

Раніше ми розповідали про досвід українських і міжнародних компаній, які вже інтегрували ШІ у свою роботу.

Також ми писали, про п'ять технологій, які назавжди змінили наш світ.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

09:54 РФ вдарила по Смілі — пошкоджено багатоповерхівки, є поранені

09:50 Ракетоносіїв у Чорному морі більше немає — у чому причина

09:47 Джейк Пол в непростому поєдинку здолав Чавеса-молодшого

09:27 Вночі ППО була перевантажена — скільки і які цілі РФ змогли збити

09:15 Росіяни обстріляли підприємство у Миколаєві — чим били

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:45 По 20 тис. грн щомісяця — хто з киян отримуватиме у 2025 році

08:34 Нічна атака РФ по Україні — загинув пілот F-16

Text

08:31 У Мюнхені відбулася грандіозна виставка фотонних технологій та ШІ

08:05 Монети за великі гроші — які копійки дорого продають на аукціоні

07:58 Майже 400 ударів по Запорізькій області за добу — поранено дитину

09:54 РФ вдарила по Смілі — пошкоджено багатоповерхівки, є поранені

09:50 Ракетоносіїв у Чорному морі більше немає — у чому причина

09:47 Джейк Пол в непростому поєдинку здолав Чавеса-молодшого

09:27 Вночі ППО була перевантажена — скільки і які цілі РФ змогли збити

09:15 Росіяни обстріляли підприємство у Миколаєві — чим били

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:45 По 20 тис. грн щомісяця — хто з киян отримуватиме у 2025 році

08:34 Нічна атака РФ по Україні — загинув пілот F-16

08:05 Монети за великі гроші — які копійки дорого продають на аукціоні

07:58 Майже 400 ударів по Запорізькій області за добу — поранено дитину

07:30 Комбінований удар РФ по Україні — Польща піднімала бойові літаки

19:44 Жнива на Одещині — які перспективи цьогорічного врожаю

06:33 Чи потрібен переклад російських пісень — що думають одесити

26 червня

19:47 Як Молдова поступово повертає контроль над Придністров’ям

25 червня

19:44 Абрикоси, черешні й перші кавуни — ціни на "Новому базарі"

24 червня

22:33 Як FPV-дрони змінюють тактику українського війська

19:47 Множинне громадянство — свобода вибору чи ризик для країни

23 червня

22:33 Інспекція одеських пляжів — чи готові вони та наскільки безпечні

20 червня

22:33 Мовні суперечки в Одесі — як місто може їх уникнути

19 червня

06:33 Перспектива українських садів — чи буде Україна з фруктами

18 червня

18:33 Овочі, яйця, фрукти — актуальні ціни в одеських магазинах

Text

08:31 У Мюнхені відбулася грандіозна виставка фотонних технологій та ШІ

27 червня
Text

18:08 Коли відбудеться зустріч України, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Зустріч Зеленського з Путіним та вступ до ЄС — ефір День.LIVE

Text

08:02 Угорщина зробила велику послугу Путіну — ефір Ранок.LIVE

26 червня
Text

19:12 Свист і вибухи — киянин розповів, як вижив після обстрілів

Відео по темі

Всі відео
Коли відбудеться зустріч України, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

Коли відбудеться зустріч України, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

27 червня 2025 р. 18:08
Зустріч Зеленського з Путіним та вступ до ЄС — ефір День.LIVE

Зустріч Зеленського з Путіним та вступ до ЄС — ефір День.LIVE

27 червня 2025 р. 13:16
Угорщина зробила велику послугу Путіну — ефір Ранок.LIVE

Угорщина зробила велику послугу Путіну — ефір Ранок.LIVE

27 червня 2025 р. 08:02
Свист і вибухи — киянин розповів, як вижив після обстрілів

Свист і вибухи — киянин розповів, як вижив після обстрілів

26 червня 2025 р. 19:12
Ердоган про переговори, а Орбан проти України — ефір Вечір.LIVE

Ердоган про переговори, а Орбан проти України — ефір Вечір.LIVE

26 червня 2025 р. 17:50
Трамп здивований Путіним — ефір День.LIVE

Трамп здивований Путіним — ефір День.LIVE

26 червня 2025 р. 13:00
Загрози для НАТО та дії Путіна — ефір Ранок.LIVE

Загрози для НАТО та дії Путіна — ефір Ранок.LIVE

26 червня 2025 р. 08:00
Як жити під час постійних атак на Київ — ефір Київський час

Як жити під час постійних атак на Київ — ефір Київський час

25 червня 2025 р. 19:27

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації