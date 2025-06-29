У Мюнхені відбулася грандіозна виставка фотонних технологій та ШІ

У Мюнхені завершилася масштабна виставка Laser World of Photonics 2025, яка зібрала рекордну кількість учасників та представила найсучасніші інновації у сфері фотоніки, робототехніки та штучного інтелекту. Захід проходив з 24 по 27 червня і зібрав 1398 експонентів із 41 країни, а також близько 44 000 відвідувачів із 74 країн світу.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE із Мюнхена.

Що цікавого представили на виставці Laser World of Photonics

Серед ключових тем виставки — інтегрована фотоніка, біофотоніка, вторинні джерела та роль штучного інтелекту у розвитку галузі. Одночасно відбувався Конгрес World of Photonics, на якому виступили провідні міжнародні дослідники, серед яких — двоє лауреатів Нобелівської премії.

У рамках події Новини.LIVE поспілкувалися з інженером-програмістом Кайзером із японської компанії Discover Europe, яка представила робота Next 10 з інноваційним контролером Winx 1000. Цей робот автоматизує процес сортування та завантаження посуду в індустріальні мийні машини, допомагаючи звільнити людей від рутинної та неприємної роботи.

За словами інженера, роботи не замінюють людську працю, а дають можливість зосередитись на більш важливих і цікавих завданнях, що особливо актуально в умовах нестачі робочої сили.

Інший учасник виставки Фабіан Штульц з компанії Pharmacoltics розповів, що їхній робот призначений для складання автоінжекторів — шприців-ручок, які використовують вдома. Цей робот збирає невеликі виробничі партії, що є початковими етапами виготовлення таких медичних виробів.

Він зазначив, що роботи будуть дуже корисні у майбутньому через нестачу робочої сили, покращуватимуть якість продукції та підвищуватимуть безпеку пацієнтів. Щодо заміни людської праці, Фабіан пояснив, що це залежить від характеру завдань: повторювані роботи добре підходять для автоматизації, а складніші краще виконувати людям.

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