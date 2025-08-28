В Киеве ликвидируют последствия удара РФ — эфир День.LIVE

В Киеве продолжается ликвидация последствий после атаки России на город. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что спасатели сейчас прилагают титанические усилия на местах попаданий в Киеве. Также стало известно, что в Азовском море неподалеку временно оккупированного Крыма поражен малый ракетный корабль России проекта 21631 "Буян-м". А северокорейский диктатор Ким Чен Ын присоединится к председателю КНР Си Цзиньпину и Владимиру Путину на масштабном военном параде в Пекине на следующей неделе, приуроченном к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Вера Константинова — политолог-международник;

Сергей Фурса — экономист, финансист;

Юрий Романюк — председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО";

Андрей Бузаров — политолог-международник;

Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело";

Андрей Демченко — спикер Государственной пограничной службы Украины;

Денис Попович — военный аналитик;

Вячеслав Лихачев — специалист по востоковедению, эксперт Центра гражданских свобод;

Борис Кушнирук — экономист;

Алексей Ракша — демограф.

Напомним, в Киеве по последним данным от правоохранителей и ГСЧС погибло 15 человек, из них четверо — дети.

В Киеве завтра, 29 августа, объявлен День траура.