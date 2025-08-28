Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow В Киеве ликвидируют последствия удара РФ — эфир День.LIVE arrow
В Киеве ликвидируют последствия удара РФ — эфир День.LIVE

В Киеве ликвидируют последствия удара РФ — эфир День.LIVE

28 августа 2025 г. 13:12

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

В Киеве ликвидируют последствия удара РФ — эфир День.LIVE

Text

Украина готовится к новым переговорам с США — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2025
Text

Коррупция в КГГА и подготовка к осени — эфир Київський час

Text

Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE

Text

США ожидают, что война закончится в 2025 году — эфир День.LIVE

Text

Новости с фронта и выезд мужчин за границу — эфир Ранок.LIVE

26 августа 2025
Text

Китай сделал неожиданное предложение Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Text

Орбан угрожает, а Польша сокращает помощь — эфир День.LIVE

Text

Новый дедлайн от Трампа и гарантии безопасности — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2025
Text

Германия гарантирует помощь Украине — эфир День.LIVE

Text

13:12 В Киеве ликвидируют последствия удара РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина готовится к новым переговорам с США — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2025
Text

19:00 Коррупция в КГГА и подготовка к осени — эфир Київський час

Text

18:01 Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 США ожидают, что война закончится в 2025 году — эфир День.LIVE

В Киеве продолжается ликвидация последствий после атаки России на город. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что спасатели сейчас прилагают титанические усилия на местах попаданий в Киеве. Также стало известно, что в Азовском море неподалеку временно оккупированного Крыма поражен малый ракетный корабль России проекта 21631 "Буян-м". А северокорейский диктатор Ким Чен Ын присоединится к председателю КНР Си Цзиньпину и Владимиру Путину на масштабном военном параде в Пекине на следующей неделе, приуроченном к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 28 августа

Приглашенные гости:

  • Вера Константинова — политолог-международник;
  • Сергей Фурса — экономист, финансист;
  • Юрий Романюк — председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО";
  • Андрей Бузаров — политолог-международник;
  • Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело";
  • Андрей Демченко — спикер Государственной пограничной службы Украины;
  • Денис Попович — военный аналитик;
  • Вячеслав Лихачев — специалист по востоковедению, эксперт Центра гражданских свобод;
  • Борис Кушнирук — экономист;
  • Алексей Ракша — демограф.

Напомним, в Киеве по последним данным от правоохранителей и ГСЧС погибло 15 человек, из них четверо — дети.

В Киеве завтра, 29 августа, объявлен День траура.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:34 Фон дер Ляйен после атаки на Киев анонсировала санкции против РФ

14:34 В Киеве нашли еще одно тело — разбор завалов продолжается

14:30 Минимальная зарплата в 2026 году — Минфин обнародовал новые суммы

14:30 Какую зарплату получат учителя — минимальные и средние суммы

14:25 Как Дарницкий район оправляется после обстрелов — фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:24 Как ускорить мобильный интернет на телефоне за 5 минут

14:17 Партия Наш край с Одесчины объявила о самороспуске — причины

14:15 Рудные ископаемые — где в Украине сосредоточены большие залежи

14:12 Атака РФ по Киеву — из-под завалов деблокировали еще одно тело

14:00 Уцелело шампанское — киевлянка показала жилье после обстрела

14:34 Фон дер Ляйен после атаки на Киев анонсировала санкции против РФ

14:34 В Киеве нашли еще одно тело — разбор завалов продолжается

14:30 Минимальная зарплата в 2026 году — Минфин обнародовал новые суммы

14:30 Какую зарплату получат учителя — минимальные и средние суммы

14:25 Как Дарницкий район оправляется после обстрелов — фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:24 Как ускорить мобильный интернет на телефоне за 5 минут

14:17 Партия Наш край с Одесчины объявила о самороспуске — причины

14:15 Рудные ископаемые — где в Украине сосредоточены большие залежи

14:12 Атака РФ по Киеву — из-под завалов деблокировали еще одно тело

14:00 Уцелело шампанское — киевлянка показала жилье после обстрела

10:21 COVID-19 наступает — какая реальная ситуация в Одессе сегодня

27 августа

19:42 Новая волна коронавируса — готовы ли к ней одесситы

06:33 Отдых в Каролино-Бугазе на Одесчине — какая стоимость в сентябре

26 августа

06:33 Выезд для 24-летних украинцев — что думают об этом одесситы

25 августа

22:33 Украинская экономика во время войны — долги, инфляция и дефолт

24 августа

18:43 День Независимости с поля боя — борьба за страну идет ежедневно

16:38 Как одесситы отмечают День Независимости Украины — какие традиции

10:13 Поздравления с Днем Независимости от одесситов — какие пожелания

06:47 Свобода, культура и победа — независимость глазами одесситов

05:12 Олег Филимонов — независимость держит Украину во время войны

Text

13:12 В Киеве ликвидируют последствия удара РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина готовится к новым переговорам с США — эфир Ранок.LIVE

27 августа
Text

19:00 Коррупция в КГГА и подготовка к осени — эфир Київський час

Text

18:01 Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 США ожидают, что война закончится в 2025 году — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Украина готовится к новым переговорам с США — эфир Ранок.LIVE

Украина готовится к новым переговорам с США — эфир Ранок.LIVE

28 августа 2025 г. 8:00
Коррупция в КГГА и подготовка к осени — эфир Київський час

Коррупция в КГГА и подготовка к осени — эфир Київський час

27 августа 2025 г. 19:00
Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE

Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE

27 августа 2025 г. 18:01
США ожидают, что война закончится в 2025 году — эфир День.LIVE

США ожидают, что война закончится в 2025 году — эфир День.LIVE

27 августа 2025 г. 13:07
Новости с фронта и выезд мужчин за границу — эфир Ранок.LIVE

Новости с фронта и выезд мужчин за границу — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2025 г. 8:00
Китай сделал неожиданное предложение Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Китай сделал неожиданное предложение Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

26 августа 2025 г. 17:52
Орбан угрожает, а Польша сокращает помощь — эфир День.LIVE

Орбан угрожает, а Польша сокращает помощь — эфир День.LIVE

26 августа 2025 г. 13:15
Новый дедлайн от Трампа и гарантии безопасности — эфир Ранок.LIVE

Новый дедлайн от Трампа и гарантии безопасности — эфир Ранок.LIVE

26 августа 2025 г. 8:02

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации