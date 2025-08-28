У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ — ефір День.LIVE

У Києві триває ліквідація наслідків після атаки Росії на місто. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що рятувальники зараз докладають титанічних зусиль на місцях влучень у Києві. Також стало відомо, що в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель Росії проєкту 21631 "Буян-м". А північнокорейський диктатор Кім Чен Ин приєднається до голови КНР Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна на масштабному військовому параді в Пекіні наступного тижня, приуроченому до 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 28 серпня

Запрошені гості:

Віра Константинова — політологиня-міжнародниця;

Сергій Фурса — економіст, фінансист;

Юрій Романюк — голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО";

Андрій Бузаров — політолог-міжнародник;

Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";

Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;

Денис Попович — військовий аналітик;

В’ячеслав Ліхачов — фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод;

Борис Кушнірук — економіст;

Олексій Ракша — демограф.

Нагадаємо, у Києві за останніми даними від правоохоронців та ДСНС загинуло 15 осіб, з них четверо — діти.

У Києві завтра, 29 серпня, оголошено День жалоби.