У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ — ефір День.LIVE
У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ — ефір День.LIVE

У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ — ефір День.LIVE

28 серпня 2025 р. 13:12

У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ — ефір День.LIVE

Україна готується до нових переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

Корупція у КМДА та підготовка до осені — ефір Київського часу

Дозвіл чоловікам до 22 років їхати за кордон — ефір Вечір.LIVE

США очікують, що війна закінчиться у 2025 році — ефір День.LIVE

Новини з фронту та виїзд чоловіків за кордон — ефір Ранок.LIVE

Китай зробив неочікувану пропозицію Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Орбан погрожує, а Польща скорочує допомогу — ефір День.LIVE

Новий дедлайн від Трампа та гарантії безпеки — ефір Ранок.LIVE

Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ — ефір День.LIVE

Україна готується до нових переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2025

Корупція у КМДА та підготовка до осені — ефір Київського часу

Дозвіл чоловікам до 22 років їхати за кордон — ефір Вечір.LIVE

США очікують, що війна закінчиться у 2025 році — ефір День.LIVE

У Києві триває ліквідація наслідків після атаки Росії на місто. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що рятувальники зараз докладають титанічних зусиль на місцях влучень у Києві. Також стало відомо, що в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель Росії проєкту 21631 "Буян-м". А північнокорейський диктатор Кім Чен Ин приєднається до голови КНР Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна на масштабному військовому параді в Пекіні наступного тижня, приуроченому до 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 28 серпня

Запрошені гості: 

  • Віра Константинова — політологиня-міжнародниця;
  • Сергій Фурса — економіст, фінансист;
  • Юрій Романюк — голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО";
  • Андрій Бузаров — політолог-міжнародник;
  • Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";
  • Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;
  • Денис Попович — військовий аналітик;
  • В’ячеслав Ліхачов — фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод;
  • Борис Кушнірук — економіст;
  • Олексій Ракша — демограф.

Нагадаємо, у Києві за останніми даними від правоохоронців та ДСНС загинуло 15 осіб, з них четверо — діти.

У Києві завтра, 29 серпня, оголошено День жалоби.

