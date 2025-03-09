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В Канаде объявят нового премьера — прямая трансляция

В Канаде объявят нового премьера — прямая трансляция

9 марта 2025 г. 22:47

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22:47 В Канаде объявят нового премьера — прямая трансляция

7 марта 2025
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22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

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18:33 Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

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17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

6 марта 2025
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23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

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16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

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22:47 В Канаде объявят нового премьера — прямая трансляция

7 марта 2025
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22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

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18:33 Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

Text

17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

6 марта 2025
Text

23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Text

17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

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16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

Сегодня Либеральная партия Канады объявит преемника премьер-министра Джастина Трюдо на посту лидера партии и главы правительства. Это произойдет на фоне торговой войны с Соединенными Штатами, которая может нанести ущерб канадской экономике.

Кто возглавит Либеральную партию Канады после Джастина Трюдо и каким будет дальнейший курс Канады — смотрите в прямом эфире Новини. LIVE.

Кто станет новым премьером Канады — прямая трансляция

Около 400 тысяч членов Либеральной партии имеют право отдать свои голоса за следующего лидера партии. Партия должна объявить результаты первого тура примерно в 18:30 (00:30 по Киеву).

Сейчас больше всего шансов стать преемником Трюдо имеет банкир Марк Карни, который получил наибольшую поддержку от членов партии и больше всего собранных средств среди четырех кандидатов на пост главы политсилы.

Около двух третей членов кабинета Трюдо публично поддерживают Карни. А опрос, проведенный в конце февраля, показал, что Карни имеет 43% поддержки среди либералов по сравнению с 31% его главной соперницы, бывшего министра финансов Христи Фриланд.

Во время предвыборной кампании Карни заявлял, что поддерживает введение ответных тарифов против Соединенных Штатов и скоординированную стратегию стимулирования инвестиций. Он неоднократно жаловался на то, что рост Канады под руководством Трюдо был недостаточно высоким.

Напомним, что в январе Трюдо объявил, что уйдет в отставку после более чем девяти лет пребывания у власти, поскольку его рейтинг резко упал, что заставило правящую Либеральную партию провести быстрый конкурс на его замену.

Отметим, что президент США Дональд Трамп подписал распоряжение об отсрочке тарифов на все продукты из Мексики и Канады, на которые распространяется соглашение о свободной торговле USMCA. Трамп решил дать странам отсрочку в один месяц.

В то же время ранее Трамп резко отреагировал на решение Канады ввести пошлины в ответ на американские торговые ограничения. Он пригрозил, что США немедленно поднимут тарифы на эквивалентную сумму.

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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