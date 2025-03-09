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У Канаді оголосять нового прем'єра — пряма трансляція

У Канаді оголосять нового прем'єра — пряма трансляція

09 березня 2025 р. 22:47

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16:45 Рютте і Дуда роблять важливу заяву щодо України — трансляція

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16:15 Виступ Келлога у Вашингтоні щодо України — прямий ефір

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22:47 У Канаді оголосять нового прем'єра — пряма трансляція

7 березня 2025
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22:44 Трамп виступає на саміті Білого дому — трансляція

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18:33 Термінова заява Трампа щодо війни — пряма трансляція

Text

17:50 Ердоган підтримав перемир'я в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Польщі зробили заяву щодо відправлення військ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсує переговори із США, — ефір Ранок.LIVE

6 березня 2025
Text

23:39 Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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17:50 Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

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16:45 Рютте і Дуда роблять важливу заяву щодо України — трансляція

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16:15 Виступ Келлога у Вашингтоні щодо України — прямий ефір

Сьогодні Ліберальна партія Канади оголосить наступника прем'єр-міністра Джастіна Трюдо на посаді лідера партії та голови уряду. Це відбудеться на тлі торговельної війни зі Сполученими Штатами, яка може завдати шкоди канадській економіці. 

Хто очолить Ліберальну партію Канади після Джастіна Трюдо та яким буде подальший курс Канади — дивіться у прямому ефірі Новини. LIVE. 

Хто стане новим прем’єром Канади — пряма трансляція

Близько 400 тисяч членів Ліберальної партії мають право віддати свої голоси за наступного лідера партії. Партія має оголосити результати першого туру приблизно о 18:30 (00:30 за Києвом).  

Нині найбільше шансів стати наступником Трюдо має банкір Марк Карні, який здобув найбільшу підтримку від членів партії й найбільше зібраних коштів серед чотирьох кандидатів на посаду глави політсили.  

Близько двох третин членів кабінету Трюдо публічно підтримують Карні. А опитування, проведене наприкінці лютого, показало, що Карні має 43% підтримки серед лібералів порівняно з 31% його головної суперниці, колишньої міністерки фінансів Христі Фріланд.  

Під час передвиборчої кампанії Карні заявляв, що підтримує запровадження тарифів у відповідь проти Сполучених Штатів і скоординовану стратегію стимулювання інвестицій. Він неодноразово скаржився на те, що зростання Канади під керівництвом Трюдо було недостатньо високим. 

Нагадаємо, що у січні Трюдо оголосив, що піде у відставку після більш ніж дев'яти років перебування при владі, оскільки його рейтинг різко впав, що змусило правлячу Ліберальну партію провести швидкий конкурс на його заміну.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про відстрочення тарифів на всі продукти з Мексики та Канади, на які поширюється угода про вільну торгівлю USMCA. Трамп вирішив дати країнам відстрочку в один місяць.

Водночас раніше Трамп різко відреагував на рішення Канади запровадити мита у відповідь на американські торговельні обмеження. Він пригрозив, що США негайно піднімуть тарифи на еквівалентну суму.

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22:11 Трамп заявив, що загроза ядерної війни може з'явитися вже завтра

22:04 Не оновив дані — на Одещині оголосили в розшук чоловіка

21:47 У Румунії Джорджеску не допустили до участі у виборах президента

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

21:14 У Львові відзначили річницю з дня народження Шевченка — фото

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