В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

Украина вернула 3658 граждан за 48 обменов пленными во время войны. Государственные институты активно работают над освобождением каждого гражданина.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Что усложняет процесс возвращения украинцев из РФ

По словам Юсова, несмотря на сложности, процесс возвращения военнопленных и гражданских продолжается, и украинские институты активно работают над освобождением каждого гражданина.

"В этом году состоялось десять обменов. Это постоянная работа, которая продолжается, и мы продолжаем работать над тем, чтобы вернуть ещё больше наших людей. Это сложный процесс, ведь мы имеем дело с врагом и государством-агрессором, которое часто игнорирует международное право и Женевские конвенции. Украина, вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, а также генерал Кирилл Буданов, работают в условиях, когда мы бы хотели, чтобы международные институции, призванные следить за соблюдением международного права, работали активнее и были более субъективными", — сказал представитель ГУР.

Он добавил, что несмотря на саботаж со стороны врага, Украина активно сотрудничает с международными организациями, в частности с Международным комитетом Красного Креста, для обеспечения возвращения тяжело больных и тяжело раненых с обеих сторон. Однако российские силы блокируют эти инициативы, что значительно усложняет процесс.

"Несмотря на все трудности, работа продолжается. Каждый военнопленный и незаконно удерживаемый гражданский будет возвращен. Это обязательно случится", — подвёл итог представитель Юсов.

Напомним, представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью Новини.LIVE рассказал, какие успешные операции удалось провести разведке в 2024 году. Также он спрогнозировал, стоит ли ожидать новых ударов "Орешником".