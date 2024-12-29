У ГУР пояснили, що ускладнює процес повернення українців з полону

Україна повернула 3658 громадян за 48 обмінів полоненими під час великої війни. Державні інституції активно працюють над звільненням кожного громадянина.

Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Що ускладнює процес повернення українців з РФ

За словами Юсова, незважаючи на складнощі, процес повернення військовополонених та цивільних громадян продовжується, і українські інституції активно працюють над звільненням кожного громадянина.

"Цього року відбулося десять обмінів. Це постійна робота, яка триває, і ми продовжуємо працювати над тим, щоб повернути ще більше наших людей. Це складний процес, адже ми маємо справу з ворогом і державою-агресором, яка часто ігнорує міжнародне право та Женевські конвенції. Україна, разом із Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, а також генерал Кирило Буданов, працюють в умовах, коли ми б хотіли, щоб міжнародні інституції, покликані стежити за дотриманням міжнародного права, працювали активніше та були більш суб’єктними", — сказав представник ГУР.

Він додав, що незважаючи на саботаж з боку ворога, Україна активно співпрацює з міжнародними організаціями, зокрема з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, для забезпечення повернення важкохворих та важкопоранених з обох сторін. Проте, російські сили блокують ці ініціативи, що значно ускладнює процес.

"Незважаючи на всі труднощі, робота триває. Кожен військовополонений та незаконно утримуваний цивільний буде повернутий. Це обов’язково станеться", — підсумував представник Юсов.

Нагадаємо, представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.LIVE розповів, які успішні операції вдалося провести розвідці у 2024-му році. Також він спрогнозував, чи варто очікувати нових ударів "Орєшніком".