У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали член Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский, нардеп VI созыва Евгений Добряк и астролог Алакх Ниранжан. В частности, они обсудят заявление о войне в Украине, которое сделали у Президента Польши Анджей Дуды.
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Эфир Вечір.LIVE
Гости эфира обсудят, что восстановление Украины может начаться во второй половине 2025 года.
Также они отреагируют на ограничение переводов между картами и замедление роста ВВП в ноябре.
Среди других тем:
- почти 6,5 млн украинцев подали заявку на "єПідтримку";
- годовая инфляция в Украине ускорилась до 11,2%;
- в Украине легализуют криптовалюту в начале 2025 года, но без налоговых льгот;
- переговоры с Россией;
- украинцев будут возвращать из-за границы.
Напомним, 10 декабря на карточки украинцев начала поступать зимняя поддержка от государства в размере 1 000 гривен.
Также руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что у Украины пока нет достаточной силы для проведения переговоров с Россией.