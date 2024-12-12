У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали член Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский, нардеп VI созыва Евгений Добряк и астролог Алакх Ниранжан. В частности, они обсудят заявление о войне в Украине, которое сделали у Президента Польши Анджей Дуды.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что восстановление Украины может начаться во второй половине 2025 года.

Также они отреагируют на ограничение переводов между картами и замедление роста ВВП в ноябре.

Среди других тем:

почти 6,5 млн украинцев подали заявку на "єПідтримку";

годовая инфляция в Украине ускорилась до 11,2%;

в Украине легализуют криптовалюту в начале 2025 года, но без налоговых льгот;

переговоры с Россией;

украинцев будут возвращать из-за границы.

Напомним, 10 декабря на карточки украинцев начала поступать зимняя поддержка от государства в размере 1 000 гривен.

Также руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что у Украины пока нет достаточной силы для проведения переговоров с Россией.