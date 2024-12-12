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У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

12 декабря 2024 г. 17:50

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18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

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17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

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17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

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16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

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13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

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12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

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08:00Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

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01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
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17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

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18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

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17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

Text

16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

Text

13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

Text

08:00 Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

Text

01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
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17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали член Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский, нардеп VI созыва Евгений Добряк и астролог Алакх Ниранжан. В частности, они обсудят заявление о войне в Украине, которое сделали у Президента Польши Анджей Дуды.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что восстановление Украины может начаться во второй половине 2025 года.

Также они отреагируют на ограничение переводов между картами и замедление роста ВВП в ноябре.

Среди других тем:

  • почти 6,5 млн украинцев подали заявку на "єПідтримку";
  • годовая инфляция в Украине ускорилась до 11,2%;
  • в Украине легализуют криптовалюту в начале 2025 года, но без налоговых льгот;
  • переговоры с Россией;
  • украинцев будут возвращать из-за границы.

Напомним, 10 декабря на карточки украинцев начала поступать зимняя поддержка от государства в размере 1 000 гривен.

Также руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что у Украины пока нет достаточной силы для проведения переговоров с Россией.

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18:41 Лидер республиканцев предостерег Трампа — о чем идет речь

18:30 Жирона объявила о подписании контракта с украинским вратарем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

18:26 Выезд из Украины осложнен — ​​на каких пунктах пропуска очереди

18:22 В ГУР заявили о мародерстве россиян перед эвакуацией из Сирии

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17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

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16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

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13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

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