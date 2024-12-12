У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали член Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський, нардеп VI скликання Євген Добряк та астролог Алакх Ніранжан. Зокрема, вони обговорять заяву про війну в Україні, яку зробили у Президента Польщі Анджей Дуди.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що відновлення України може початися у другій половині 2025 року.

Також вони відреагують на обмеження переказів між картками та сповільнення зростання ВВП у листопаді.

Серед інших тем:

майже 6,5 млн українців подали заявку на "єПідтримку";

річна інфляція в Україні прискорилася до 11,2%;

в Україні легалізують криптовалюту на початку 2025 року, але без податкових пільг;

перемовини з Росією;

українців будуть повертати з-за кордону.

Нагадаємо, 10 грудня на картки українців почала надходити зимова підтримка від держави у розмірі 1 000 гривень.

Також керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна наразі не має достатньої сили для проведення переговорів із Росією.