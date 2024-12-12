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У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

12 грудня 2024 р. 17:50

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19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

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17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

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16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

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13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

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12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

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23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

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13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

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12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали член Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський, нардеп VI скликання Євген Добряк та астролог Алакх Ніранжан. Зокрема, вони обговорять заяву про війну в Україні, яку зробили у Президента Польщі Анджей Дуди.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що відновлення України може початися у другій половині 2025 року.

Також вони відреагують на обмеження переказів між картками та сповільнення зростання ВВП у листопаді.

Серед інших тем: 

  • майже 6,5 млн українців подали заявку на "єПідтримку";
  • річна інфляція в Україні прискорилася до 11,2%;
  • в Україні легалізують криптовалюту на початку 2025 року, але без податкових пільг;
  • перемовини з Росією;
  • українців будуть повертати з-за кордону.

Нагадаємо, 10 грудня на картки українців почала надходити зимова підтримка від держави у розмірі 1 000 гривень.

Також керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна наразі не має достатньої сили для проведення переговорів із Росією.

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06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

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19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

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17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

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