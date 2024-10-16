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В некоторых городах отопительный сезон под угрозой — эксперт назвал причину

В некоторых городах отопительный сезон под угрозой — эксперт назвал причину

16 октября 2024 г. 11:05

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11:05 В некоторых городах отопительный сезон под угрозой — эксперт назвал причину

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11:05 В некоторых городах отопительный сезон под угрозой — эксперт назвал причину

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08:00 Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

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00:01 Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом

15 октября 2024
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23:13 Эксперт ответила, зачем КНДР отправила своих военных на фронт

Text

21:40 Эксперт объяснила, следует ли ожидать войну между КНДР и Южной Кореей

Text

20:05 Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

Text

20:01 Готовность к зиме и новое рекрутинговое приложение в Действии — главные новости

Text

19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

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17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

В некоторых украинских городах, в частности, в Светловодске Кировоградской области, отопительный сезон под угрозой. Это произошло из-за долгов потребителей.

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

В каких городах отопительный сезон под угрозой

Попенко сообщил, что ситуация в Светловодске в Кировоградской области критическая из-за долгов населения перед частной теплоснабжающей компанией.

По его словам, "Нафтогаз" отказывается поставлять голубое топливо без оплаты, а местные власти в разных городах вынуждены принимать непопулярные решения, например, отключать дома от тепла, как это уже происходило в Днепре раньше.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, как Украина готовится к отопительному сезону. По его словам, главное внимание уделено трем ключевым направлениям.

Также мы писали, что в Украине в ряде регионов скоро полноценно начнется отопительный сезон 2024-2025, который традиционно приходится на вторую половину октября. Известно, где именно и когда ждать подключения теплоснабжения, а также какие будут тарифы.

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10:49 Во Львове судили директора областного центра занятости за пьяную езду

10:47 Ремонт канализации за 80 млн грн — на Одесчине объявили очередной тендер

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Пограничники сбросили "гостинцы" в окопы россиян на Запорожье — видео

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23:13 Эксперт ответила, зачем КНДР отправила своих военных на фронт

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