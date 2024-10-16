В некоторых городах отопительный сезон под угрозой — эксперт назвал причину

В некоторых украинских городах, в частности, в Светловодске Кировоградской области, отопительный сезон под угрозой. Это произошло из-за долгов потребителей.

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

В каких городах отопительный сезон под угрозой

Попенко сообщил, что ситуация в Светловодске в Кировоградской области критическая из-за долгов населения перед частной теплоснабжающей компанией.

По его словам, "Нафтогаз" отказывается поставлять голубое топливо без оплаты, а местные власти в разных городах вынуждены принимать непопулярные решения, например, отключать дома от тепла, как это уже происходило в Днепре раньше.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, как Украина готовится к отопительному сезону. По его словам, главное внимание уделено трем ключевым направлениям.

Также мы писали, что в Украине в ряде регионов скоро полноценно начнется отопительный сезон 2024-2025, который традиционно приходится на вторую половину октября. Известно, где именно и когда ждать подключения теплоснабжения, а также какие будут тарифы.