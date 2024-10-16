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У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

16 жовтня 2024 р. 11:05

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11:05 У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

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08:00 Зниження мобілізаційного віку та підготовка України до зими — ефір Ранок.LIVE

Text

00:01 Експерт заявив, що Ізраїль не зможе знищити військову міць Ірану одним ударом

15 жовтня 2024
Text

23:13 Експерт відповіла, навіщо КНДР відправила своїх військових на фронт

Text

21:40 Експерт пояснила, чи варто очікувати війну між КНДР та Південною Кореєю

Text

20:05 Нардеп пояснив, як зросте ціна на електроенергію для громадян та підприємств

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20:01 Готовність до зими та новий рекрутинговий застосунок у Дії— головні новини

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19:25 Нардеп Мороз відповів, скільки відсотків теплової генерації має Україна

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У деяких українських містах, зокрема у Світловодську Кіровоградської області, опалювальний сезон під загрозою. Це трапилось через борги споживачів.

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE

В яких містах опалювальний сезон під загрозою

Попенко повідомив, що ситуація у Світловодську на Кіровоградщині критична через борги населення перед приватною теплопостачальною компанією.  

За його словами, "Нафтогаз" відмовляється постачати блакитне паливо без оплати, а місцева влада в різних містах змушена ухвалювати непопулярні рішення, наприклад, відключати будинки від тепла, як це вже відбувалося в Дніпрі раніше.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, як Україна готується до опалювального сезону. За його словами, головна увага приділена трьом ключовим напрямкам. 

Також ми писали, що в Україні у низці регіонів невдовзі повноцінно почнеться опалювальний сезон 2024-2025, який традиційно припадає на другу половину жовтня. Відомо, де саме і коли чекати підключення теплопостачання, а також які будуть тарифи. 

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11:38 В Україні зростуть ціни на квартири — як змінились правила пільгової іпотеки

11:30 Метеозалежних чекає небезпека — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:18 Загубив гаманець — одеський чиновник подав неправдиві дані про криптовалюту

11:11 Росія готується до перекидання військ КНДР в Україну, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:00 Допомога від французької організації ACTED — де доступні виплати

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00:01 Експерт заявив, що Ізраїль не зможе знищити військову міць Ірану одним ударом

15 жовтня 2024
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23:13 Експерт відповіла, навіщо КНДР відправила своїх військових на фронт

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19:25 Нардеп Мороз відповів, скільки відсотків теплової генерації має Україна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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