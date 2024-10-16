У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

У деяких українських містах, зокрема у Світловодську Кіровоградської області, опалювальний сезон під загрозою. Це трапилось через борги споживачів.

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

В яких містах опалювальний сезон під загрозою

Попенко повідомив, що ситуація у Світловодську на Кіровоградщині критична через борги населення перед приватною теплопостачальною компанією.

За його словами, "Нафтогаз" відмовляється постачати блакитне паливо без оплати, а місцева влада в різних містах змушена ухвалювати непопулярні рішення, наприклад, відключати будинки від тепла, як це вже відбувалося в Дніпрі раніше.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, як Україна готується до опалювального сезону. За його словами, головна увага приділена трьом ключовим напрямкам.

Також ми писали, що в Україні у низці регіонів невдовзі повноцінно почнеться опалювальний сезон 2024-2025, який традиційно припадає на другу половину жовтня. Відомо, де саме і коли чекати підключення теплопостачання, а також які будуть тарифи.