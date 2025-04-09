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В чем выгода для Украины "нулевых" пошлин с США — эфир Вечір.LIVE

В чем выгода для Украины "нулевых" пошлин с США — эфир Вечір.LIVE

9 апреля 2025 г. 17:56

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В чем выгода для Украины "нулевых" пошлин с США — эфир Вечір.LIVE

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Украина планирует вести переговоры с США об отмене пошлин. Однако, будет ли Украина иметь выгоду от "нулевых" пошлин с США.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 9 апреля.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко;
  • Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
  • Депутат Киевского городского совета, первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Лилия Пашинная;
  • Депутат Киевсовета от партии "Батькивщина", доктор юридических наук Виталий Нестор;
  • Член Общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник Дмитрий Калько;
  • Представитель Киевской городской военной администрации  Евгений Иевлев;
  • Военнослужащий, аэроразведчик Игорь Луценко;
  • Экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

  • Украина планирует вести переговоры с США об отмене пошлин;
  • Киевсовет проголосовал за увеличение полномочий Кличко;
  • Наступление на Сумскую и Харьковскую области уже началось;
  • Под видом учений в Беларуси РФ может готовить новое наступление, — Сырский;
  • Европа призывает США не уменьшать военное присутствие на континенте слишком резко, — СМИ.

Напомним, что ввиду того, что Китай отказался отменить свои пошлины для США, то Дональд Трамп накинул еще 50% на предыдущие пошлины Вашингтона для Пекина.

Кроме того, лидер США высмеял страны, которые хотят заключить торговое соглашение с Америкой. По его словам, они готовы пойти на что угодно, лишь бы только договориться со Штатами.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона