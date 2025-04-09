В чем выгода для Украины "нулевых" пошлин с США — эфир Вечір.LIVE

Украина планирует вести переговоры с США об отмене пошлин. Однако, будет ли Украина иметь выгоду от "нулевых" пошлин с США.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 9 апреля.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко;

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;

Депутат Киевского городского совета, первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Лилия Пашинная;

Депутат Киевсовета от партии "Батькивщина", доктор юридических наук Виталий Нестор;

Член Общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник Дмитрий Калько;

Представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;

Военнослужащий, аэроразведчик Игорь Луценко;

Экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

Украина планирует вести переговоры с США об отмене пошлин;

Киевсовет проголосовал за увеличение полномочий Кличко;

Наступление на Сумскую и Харьковскую области уже началось;

Под видом учений в Беларуси РФ может готовить новое наступление, — Сырский;

Европа призывает США не уменьшать военное присутствие на континенте слишком резко, — СМИ.

Напомним, что ввиду того, что Китай отказался отменить свои пошлины для США, то Дональд Трамп накинул еще 50% на предыдущие пошлины Вашингтона для Пекина.

Кроме того, лидер США высмеял страны, которые хотят заключить торговое соглашение с Америкой. По его словам, они готовы пойти на что угодно, лишь бы только договориться со Штатами.