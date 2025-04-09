В чем выгода для Украины "нулевых" пошлин с США — эфир Вечір.LIVE

Украина планирует вести переговоры с США об отмене пошлин. Однако, будет ли Украина иметь выгоду от "нулевых" пошлин с США.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 9 апреля.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко;
- Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
- Депутат Киевского городского совета, первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Лилия Пашинная;
- Депутат Киевсовета от партии "Батькивщина", доктор юридических наук Виталий Нестор;
- Член Общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник Дмитрий Калько;
- Представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;
- Военнослужащий, аэроразведчик Игорь Луценко;
- Экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:
- Украина планирует вести переговоры с США об отмене пошлин;
- Киевсовет проголосовал за увеличение полномочий Кличко;
- Наступление на Сумскую и Харьковскую области уже началось;
- Под видом учений в Беларуси РФ может готовить новое наступление, — Сырский;
- Европа призывает США не уменьшать военное присутствие на континенте слишком резко, — СМИ.
Напомним, что ввиду того, что Китай отказался отменить свои пошлины для США, то Дональд Трамп накинул еще 50% на предыдущие пошлины Вашингтона для Пекина.
Кроме того, лидер США высмеял страны, которые хотят заключить торговое соглашение с Америкой. По его словам, они готовы пойти на что угодно, лишь бы только договориться со Штатами.