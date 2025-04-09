У чому вигода для України "нульових" мит зі США — ефір Вечір.LIVE

Україна планує вести переговори із США щодо скасування мит. Проте, чи матиме Україна вигоду від "нульових" мит зі США.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 9 квітня.
Гості ефіру Вечір.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко;
- Військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;
- Депутатка Київської міської ради, перша заступниця голови комітету з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Лілія Пашинна;
- Депутат Київради від партії "Батьківщина", доктор юридичних наук Віталій Нестор;
- Член Громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник Дмитро Калько;
- Речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв;
- Військовослужбовець, аеророзвідник Ігор Луценко;
- Економічний аналітик, фахівець з нафтогазового ринку Михайло Крутіхін.
Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:
- Україна планує вести переговори із США щодо скасування мит;
- Київрада проголосувала за збільшення повноважень Кличка;
- Наступ на Сумщину і Харківщину вже розпочався;
- Під виглядом навчань у Білорусі РФ може готувати новий наступ, — Сирський;
- Європа закликає США не зменшувати військову присутність на континенті занадто різко, — ЗМІ.
Нагадаємо, що з огляду на те, що Китай відмовився скасувати свої мита для США, то Дональд Трамп накинув ще 50% на попередні мита Вашингтона для Пекіна.
Крім того, лідер США висміяв країни, які хочуть укласти торгівельну угоду з Америкою. За його словами, вони готові піти на будь-що, аби тільки домовитись зі Штатами.