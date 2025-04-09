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У чому вигода для України "нульових" мит зі США — ефір Вечір.LIVE

У чому вигода для України "нульових" мит зі США — ефір Вечір.LIVE

09 квітня 2025 р. 17:56

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У чому вигода для України "нульових" мит зі США — ефір Вечір.LIVE

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Україна планує вести переговори із США щодо скасування мит. Проте, чи матиме Україна вигоду від "нульових" мит зі США. 

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 9 квітня. 

Гості ефіру Вечір.LIVE  

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть: 

  • Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко;
  • Військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак; 
  • Депутатка Київської міської ради, перша заступниця голови комітету з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Лілія Пашинна; 
  • Депутат Київради від партії "Батьківщина", доктор юридичних наук Віталій Нестор; 
  • Член Громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник Дмитро Калько; 
  • Речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв; 
  • Військовослужбовець, аеророзвідник Ігор Луценко; 
  • Економічний аналітик, фахівець з нафтогазового ринку Михайло Крутіхін.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE  

Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми: 

  • Україна планує вести переговори із США щодо скасування мит; 
  • Київрада проголосувала за збільшення повноважень Кличка; 
  • Наступ на Сумщину і Харківщину вже розпочався; 
  • Під виглядом навчань у Білорусі РФ може готувати новий наступ, — Сирський; 
  • Європа закликає США не зменшувати військову присутність на континенті занадто різко, — ЗМІ.

Нагадаємо, що з огляду на те, що Китай відмовився скасувати свої мита для США, то Дональд Трамп накинув ще 50% на попередні мита Вашингтона для Пекіна.

Крім того, лідер США висміяв країни, які хочуть укласти торгівельну угоду з Америкою. За його словами, вони готові піти на будь-що, аби тільки домовитись зі Штатами.

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17:22 Хуртовина та заморозки — в яких регіонах очікувати на сніг завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:07 Ще 20 млн на допомогу одеситам, які постраждали через атаки

16:46 Росія зменшила авіаудари по Харкову — яка причина

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