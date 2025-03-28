Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow У Буданова раскрыли планы РФ насчет конца войны — эфир День.LIVE arrow
У Буданова раскрыли планы РФ насчет конца войны — эфир День.LIVE

У Буданова раскрыли планы РФ насчет конца войны — эфир День.LIVE

28 марта 2025 г. 13:03

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

У Буданова раскрыли планы РФ насчет конца войны — эфир День.LIVE

Text

В Украине реформируют жилищную политику для ВПЛ — эфир Ранок.LIVE

27 марта 2025
Text

Отношение в 3 ОШБр к мобилизации заключенных — эфир Новини.LIVE

Text

Зеленский предупредил о новом наступлении РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

Что решили лидеры в Париже относительно мира в Украине — эфир

Text

Визит Зеленского в Европу и встреча с Макроном — эфир День.LIVE

Text

Рютте высказался об Украине в НАТО — эфир Ранок.LIVE

26 марта 2025
Text

Зеленский и Макрон делают заявление о войне — трансляция

Text

Кто ответит за беспорядок во дворах столицы — эфир Київський час

Text

Рютте выступает на пресс-конференции в Варшаве — прямой эфир

Text

У Буданова раскрыли планы РФ насчет конца войны — эфир День.LIVE

Text

В Украине реформируют жилищную политику для ВПЛ — эфир Ранок.LIVE

27 марта 2025
Text

Отношение в 3 ОШБр к мобилизации заключенных — эфир Новини.LIVE

Text

Зеленский предупредил о новом наступлении РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

Что решили лидеры в Париже относительно мира в Украине — эфир

Text

Визит Зеленского в Европу и встреча с Макроном — эфир День.LIVE

Text

Рютте высказался об Украине в НАТО — эфир Ранок.LIVE

26 марта 2025
Text

Зеленский и Макрон делают заявление о войне — трансляция

Text

Кто ответит за беспорядок во дворах столицы — эфир Київський час

Text

Рютте выступает на пресс-конференции в Варшаве — прямой эфир

Сегодня в эфире День.LIVE говорим о новых заявлениях Путина о войне в Украине и соглашении о редкоземельных ресурсах. Кроме того, речь пойдет об отправке миротворцев в Украину.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE говорим о следующем:

  • NYT: Европа обещает поддерживать Украину, но введение войск — спорный вопрос;
  • ЦПД о новых заявлениях Путина: Россия срывает движение к миру и унижает Трампа;
  • Путин предложил установить "временную власть" в Украине: Белый дом ответил;
  • США давят на Украину новым соглашением о ресурсах, оно похоже на "ограбление", — FT;
  • Зеленский ответил, доверяет ли он Соединенным Штатам;
  • "Они динозавры": Зеленский объяснил, почему Путин так боится прямых переговоров;
  • Зеленский рассказал, как продвигается вопрос отправки миротворцев в Украину;
  • Лидеры Европы сделали заявление о снятии санкций с РФ;
  • Одних только пленных почти тысяча: Сырский озвучил потери РФ за время боев на Курщине;
  • Белый дом ответил Путину: власть в Украине определяется ее конституцией и народом.

Гости сегодняшнего эфира:

  • кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • руководитель БФ "Волонтерское Движение Ирпеня" Диана Шакирова;
  • директор Восточной правозащитной группы, адвокат Вера Ястребова;
  • эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
  • народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов;
  • журналист, политический аналитик Александр Бригинец;
  • военный юрист, адвокат Украинского Хельсинского союза по правам человека Роман Лихачев;
  • военный обозреватель, журналист Василий Пехньо.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина получила от США новый вариант соглашения о полезных ископаемых. Сейчас работают над формированием позиции по рабочей версии документа.

Также мы сообщали о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, куда необходимо отправить миротворцев в Украине. Он считает, что это должны быть стратегические места.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

16:28 Британский политик считает, что Трамп дает Путину "слишком много"

16:22 Помощь одиноким родителям — сколько заплатят в 2025 году

16:11 Во время конфликта возле ТЦК в Киеве произошла драка — видео

16:05 Какие чат-боты собирают больше всего данных о человеке — рейтинг

16:03 Россияне планируют массовые раскопки в Крыму — с какой целью

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:52 Зеленский назвал результаты встречи лидеров в Париже — детали

15:23 Представлялся работником ЖКС и выманивал деньги у одесситов

15:22 В Украину вернули тела еще 909 павших защитников

15:17 Популярная функция ChatGPT "плавит" графические процессоры OpenAI

15:12 Блокировка счетов за нарушение мобилизации — кого коснется

16:28 Британский политик считает, что Трамп дает Путину "слишком много"

16:22 Помощь одиноким родителям — сколько заплатят в 2025 году

16:11 Во время конфликта возле ТЦК в Киеве произошла драка — видео

16:05 Какие чат-боты собирают больше всего данных о человеке — рейтинг

16:03 Россияне планируют массовые раскопки в Крыму — с какой целью

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:52 Зеленский назвал результаты встречи лидеров в Париже — детали

15:23 Представлялся работником ЖКС и выманивал деньги у одесситов

15:22 В Украину вернули тела еще 909 павших защитников

15:17 Популярная функция ChatGPT "плавит" графические процессоры OpenAI

15:12 Блокировка счетов за нарушение мобилизации — кого коснется

06:33 Будущее украинских садов — что будет с отечественными фруктами

27 марта 2025

22:33 Одесса на линии фронта — чего еще можно ожидать от врага

18:38 Инспекция цен в одесском супермаркете — что предлагают покупателю

06:33 Перемирие в Черном море — дипломатия или ловушка для Украины

26 марта 2025

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

06:14 Где дешевле еда — цены на продукты в городах Украины и ЕС

25 марта 2025

22:33 Гильзы ценой от 6 тысяч гривен — как одесситы помогают ВСУ

17:48 Конфиденциальность Signal — кто и для чего создал приложение

06:22 Неприятно удивит — как подорожала продуктовая корзина за год

24 марта 2025

22:33 Боятся ли одесситы терактов — как себя защищают

Text

13:03 У Буданова раскрыли планы РФ насчет конца войны — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Украине реформируют жилищную политику для ВПЛ — эфир Ранок.LIVE

27 марта 2025
Text

20:32 Отношение в 3 ОШБр к мобилизации заключенных — эфир Новини.LIVE

Text

17:50 Зеленский предупредил о новом наступлении РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:40 Что решили лидеры в Париже относительно мира в Украине — эфир

Text

13:00 Визит Зеленского в Европу и встреча с Макроном — эфир День.LIVE

Text

08:00 Рютте высказался об Украине в НАТО — эфир Ранок.LIVE

26 марта 2025
Text

20:52 Зеленский и Макрон делают заявление о войне — трансляция

Text

19:04 Кто ответит за беспорядок во дворах столицы — эфир Київський час

Text

18:57 Рютте выступает на пресс-конференции в Варшаве — прямой эфир