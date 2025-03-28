У Буданова раскрыли планы РФ насчет конца войны — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE говорим о новых заявлениях Путина о войне в Украине и соглашении о редкоземельных ресурсах. Кроме того, речь пойдет об отправке миротворцев в Украину.

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О чем эфир

Сегодня в День.LIVE говорим о следующем:

NYT: Европа обещает поддерживать Украину, но введение войск — спорный вопрос;

ЦПД о новых заявлениях Путина: Россия срывает движение к миру и унижает Трампа;

Путин предложил установить "временную власть" в Украине: Белый дом ответил;

США давят на Украину новым соглашением о ресурсах, оно похоже на "ограбление", — FT;

Зеленский ответил, доверяет ли он Соединенным Штатам;

"Они динозавры": Зеленский объяснил, почему Путин так боится прямых переговоров;

Зеленский рассказал, как продвигается вопрос отправки миротворцев в Украину;

Лидеры Европы сделали заявление о снятии санкций с РФ;

Одних только пленных почти тысяча: Сырский озвучил потери РФ за время боев на Курщине;

Белый дом ответил Путину: власть в Украине определяется ее конституцией и народом.

Гости сегодняшнего эфира:

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

руководитель БФ "Волонтерское Движение Ирпеня" Диана Шакирова;

директор Восточной правозащитной группы, адвокат Вера Ястребова;

эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;

народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов;

журналист, политический аналитик Александр Бригинец;

военный юрист, адвокат Украинского Хельсинского союза по правам человека Роман Лихачев;

военный обозреватель, журналист Василий Пехньо.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина получила от США новый вариант соглашения о полезных ископаемых. Сейчас работают над формированием позиции по рабочей версии документа.

Также мы сообщали о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, куда необходимо отправить миротворцев в Украине. Он считает, что это должны быть стратегические места.