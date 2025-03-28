У Буданова раскрыли планы РФ насчет конца войны — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE говорим о новых заявлениях Путина о войне в Украине и соглашении о редкоземельных ресурсах. Кроме того, речь пойдет об отправке миротворцев в Украину.
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О чем эфир
Сегодня в День.LIVE говорим о следующем:
- NYT: Европа обещает поддерживать Украину, но введение войск — спорный вопрос;
- ЦПД о новых заявлениях Путина: Россия срывает движение к миру и унижает Трампа;
- Путин предложил установить "временную власть" в Украине: Белый дом ответил;
- США давят на Украину новым соглашением о ресурсах, оно похоже на "ограбление", — FT;
- Зеленский ответил, доверяет ли он Соединенным Штатам;
- "Они динозавры": Зеленский объяснил, почему Путин так боится прямых переговоров;
- Зеленский рассказал, как продвигается вопрос отправки миротворцев в Украину;
- Лидеры Европы сделали заявление о снятии санкций с РФ;
- Одних только пленных почти тысяча: Сырский озвучил потери РФ за время боев на Курщине;
- Белый дом ответил Путину: власть в Украине определяется ее конституцией и народом.
Гости сегодняшнего эфира:
- кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
- руководитель БФ "Волонтерское Движение Ирпеня" Диана Шакирова;
- директор Восточной правозащитной группы, адвокат Вера Ястребова;
- эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
- народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов;
- журналист, политический аналитик Александр Бригинец;
- военный юрист, адвокат Украинского Хельсинского союза по правам человека Роман Лихачев;
- военный обозреватель, журналист Василий Пехньо.
Напомним, ранее мы писали о том, что Украина получила от США новый вариант соглашения о полезных ископаемых. Сейчас работают над формированием позиции по рабочей версии документа.
Также мы сообщали о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, куда необходимо отправить миротворцев в Украине. Он считает, что это должны быть стратегические места.