У Буданова розкрили плани РФ щодо кінця війни — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE говоримо про нові заяви Путіна щодо війни в Україні та угоду про рідкісноземельні ресурси. Крім того, йтиметься про відправку миротворців в Україну.

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Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE говоримо про таке:

NYT: Європа обіцяє підтримувати Україну, але введення військ — спірне питання;

ЦПД про нові заяви Путіна: Росія зриває рух до миру і принижує Трампа;

Путін запропонував встановити "тимчасову владу" в Україні: Білий дім відповів;

США тиснуть на Україну новою угодою про ресурси, вона схожа на "пограбування", — FT;

Зеленський відповів, чи довіряє він Сполученим Штатам;

"Вони динозаври": Зеленський пояснив, чому Путін так боїться прямих переговорів;

Зеленський розповів, як просувається питання відправки миротворців в Україну;

Лідери Європи зробили заяву щодо зняття санкцій з РФ;

Одних тільки полонених майже тисяча: Сирський озвучив втрати РФ за час боїв на Курщині;

Білий дім відповів Путіну: влада в Україні визначається її конституцією і народом.

Гості сьогоднішнього ефіру:

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

керівник БФ "Волонтерський Рух Ірпеня" Діана Шакірова;

директорка Східної правозахисної групи, адвокат Віра Ястребова;

експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;

народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов;

журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;

військовий юрист, адвокат Української Гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов;

військовий оглядач, журналіст Василь Пехньо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна отримала від США новий варіант угоди про корисні копалини. Зараз працюють над формуванням позиції щодо робочої версії документа.

Також ми повідомляли про те, що президент Франції Емманюель Макрон розповів, куди необхідно відправити миротворців в Україні. Він вважає, що це мають бути стратегічні місця.