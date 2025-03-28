Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow У Буданова розкрили плани РФ щодо кінця війни — ефір День.LIVE arrow
У Буданова розкрили плани РФ щодо кінця війни — ефір День.LIVE

У Буданова розкрили плани РФ щодо кінця війни — ефір День.LIVE

28 березня 2025 р. 13:03

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

У Буданова розкрили плани РФ щодо кінця війни — ефір День.LIVE

Text

В Україні реформують житлову політику для ВПО — ефір Ранок.LIVE

27 березня 2025
Text

Ставлення у 3 ОШБр до мобілізації в’язнів — прем'єра Новини.LIVE

Text

Зеленський попередив про новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

Що вирішили лідери у Парижі щодо миру в Україні — прямий ефір

Text

Візит Зеленського в Європу та зустріч з Макроном — ефір День.LIVE

Text

Рютте висловився про Україну в НАТО — ефір Ранок.LIVE

26 березня 2025
Text

Зеленський та Макрон роблять заяву щодо війни — трансляція

Text

Хто відповість за безлад у дворах столиці — ефір Київський час

Text

Рютте виступає на пресконференції у Варшаві — прямий ефір

Text

У Буданова розкрили плани РФ щодо кінця війни — ефір День.LIVE

Text

В Україні реформують житлову політику для ВПО — ефір Ранок.LIVE

27 березня 2025
Text

Ставлення у 3 ОШБр до мобілізації в’язнів — прем'єра Новини.LIVE

Text

Зеленський попередив про новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

Що вирішили лідери у Парижі щодо миру в Україні — прямий ефір

Text

Візит Зеленського в Європу та зустріч з Макроном — ефір День.LIVE

Text

Рютте висловився про Україну в НАТО — ефір Ранок.LIVE

26 березня 2025
Text

Зеленський та Макрон роблять заяву щодо війни — трансляція

Text

Хто відповість за безлад у дворах столиці — ефір Київський час

Text

Рютте виступає на пресконференції у Варшаві — прямий ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE говоримо про нові заяви Путіна щодо війни в Україні та угоду про рідкісноземельні ресурси. Крім того, йтиметься про відправку миротворців в Україну.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE говоримо про таке:

  • NYT: Європа обіцяє підтримувати Україну, але введення військ — спірне питання;
  • ЦПД про нові заяви Путіна: Росія зриває рух до миру і принижує Трампа;
  • Путін запропонував встановити "тимчасову владу" в Україні: Білий дім відповів;
  • США тиснуть на Україну новою угодою про ресурси, вона схожа на "пограбування", — FT;
  • Зеленський відповів, чи довіряє він Сполученим Штатам;
  • "Вони динозаври": Зеленський пояснив, чому Путін так боїться прямих переговорів;
  • Зеленський розповів, як просувається питання відправки миротворців в Україну;
  • Лідери Європи зробили заяву щодо зняття санкцій з РФ;
  • Одних тільки полонених майже тисяча: Сирський озвучив втрати РФ за час боїв на Курщині;
  • Білий дім відповів Путіну: влада в Україні визначається її конституцією і народом.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • керівник БФ "Волонтерський Рух Ірпеня" Діана Шакірова;
  • директорка Східної правозахисної групи, адвокат Віра Ястребова;
  • експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;
  • народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов;
  • журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;
  • військовий юрист, адвокат Української Гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов;
  • військовий оглядач, журналіст Василь Пехньо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна отримала від США новий варіант угоди про корисні копалини. Зараз працюють над формуванням позиції щодо робочої версії документа.

Також ми повідомляли про те, що президент Франції Емманюель Макрон розповів, куди необхідно відправити миротворців в Україні. Він вважає, що це мають бути стратегічні місця.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:52 РФ знову атакувала власну газовимірювальну станцію на Курщині

13:50 Виїжджати краще скоріш — затори на кордонах з Одещиною

13:50 Що буде з мінімалкою у 2025 — українцям дали остаточну відповідь

13:37 У Харкові судили жінку, яка зарізала чоловіка через ревнощі

13:31 У поліції пояснили перевірку на території Києво-Печерської лаври

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:30 Синоптик Діденко спрогнозувала, які області заллє дощами завтра

13:17 Ринок нерухомості вийшов з анабіозу — до чого готуватися покупцям

13:15 Підприємство Коломойського та Боголюбова на Одещині продаватимуть

13:13 Caritas-Spes виплатить українцям грошову допомогу — деталі

13:13 За що критикують Львів — головні мінуси міста

13:52 РФ знову атакувала власну газовимірювальну станцію на Курщині

13:50 Виїжджати краще скоріш — затори на кордонах з Одещиною

13:50 Що буде з мінімалкою у 2025 — українцям дали остаточну відповідь

13:37 У Харкові судили жінку, яка зарізала чоловіка через ревнощі

13:31 У поліції пояснили перевірку на території Києво-Печерської лаври

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:30 Синоптик Діденко спрогнозувала, які області заллє дощами завтра

13:17 Ринок нерухомості вийшов з анабіозу — до чого готуватися покупцям

13:15 Підприємство Коломойського та Боголюбова на Одещині продаватимуть

13:13 Caritas-Spes виплатить українцям грошову допомогу — деталі

13:13 За що критикують Львів — головні мінуси міста

06:33 Майбутнє українських садів — що буде з вітчизняними фруктами

27 березня 2025

22:33 Одеса на лінії фронту — чого ще можна очікувати від ворога

18:38 Інспекція цін в одеському супермаркеті — що пропонують покупцю

06:33 Перемир'я в Чорному морі — дипломатія чи пастка для України

26 березня 2025

22:58 Рання весна та дощі — чи буде Одещина із фруктами цього року

06:14 Де дешевша їжа — ціни на продукти в містах України та ЄС

25 березня 2025

22:33 Гільзи ціною від 6 тисяч гривень — як одесити допомагають ЗСУ

17:48 Конфіденційність Signal — хто і для чого створив додаток

06:22 Неприємно здивує — як здорожчав продуктовий кошик за рік

24 березня 2025

22:33 Чи бояться одесити терактів — як себе захищають

Text

13:03 У Буданова розкрили плани РФ щодо кінця війни — ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні реформують житлову політику для ВПО — ефір Ранок.LIVE

27 березня 2025
Text

20:32 Ставлення у 3 ОШБр до мобілізації в’язнів — прем'єра Новини.LIVE

Text

17:50 Зеленський попередив про новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:40 Що вирішили лідери у Парижі щодо миру в Україні — прямий ефір

Text

13:00 Візит Зеленського в Європу та зустріч з Макроном — ефір День.LIVE

Text

08:00 Рютте висловився про Україну в НАТО — ефір Ранок.LIVE

26 березня 2025
Text

20:52 Зеленський та Макрон роблять заяву щодо війни — трансляція

Text

19:04 Хто відповість за безлад у дворах столиці — ефір Київський час

Text

18:57 Рютте виступає на пресконференції у Варшаві — прямий ефір