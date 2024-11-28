У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

Сегодня, 28 ноября, в эфире Ранок.LIVE обсудим актуальные вопросы. В частности, речь пойдет о давлении Соединенных Штатов Америки на Украину по снижению мобилизационного возраста до 18 лет.

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О чем эфир

Гости сегодняшнего эфира:

Евгений Дикий, военный аналитик;

Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт-международник;

Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований;

Ярослав Железняк, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике, "Голос";

Евгений Иевлев, военнослужащий ВСУ;

Тарас Козак, депутат Киевского городского совета;

Виталий Войцеховский, член Временной специальной комиссии ВРУ по защите имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц, "Слуга Народа";

Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015).

Напомним, советник президента Зеленского Дмитрий Литвин отметил, что призывы международных партнеров к снижению призывного возраста в Украине неуместны. В настоящее время украинская армия сталкивается с дефицитом вооружения для обеспечения уже мобилизованных военнослужащих.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден может не успеть направить обещанную помощь Украине до инаугурации новоизбранного лидера Белого дома Дональда Трампа. Пентагон столкнулся с логистическими проблемами в доставке оружия ВСУ.