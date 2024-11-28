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У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

28 ноября 2024 г. 9:30

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09:17 Киевляне просят отменить остановку транспорта во время тревог

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09:30 У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

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00:08 Кривонос назвал сумму, потраченную на некачественные мины

27 ноября 2024
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17:54 Коммунальщик ответил, насколько изношен водопровод в Киеве

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17:50 Заявление Ермака о переговорах и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвал преимущества создания рекрутинговых центров

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13:44 Коррупция среди ректоров — нардеп заявил о возможных арестах

Text

13:00 США принудят Украину к переговорам с Россией — эфир День.LIVE

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12:31 Гончаренко сообщил о катастрофическом количестве бракованных мин

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11:11 Проблемы в Южной Корее повлияют на помощь Украине, — нардеп

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09:17 Киевляне просят отменить остановку транспорта во время тревог

Сегодня, 28 ноября, в эфире Ранок.LIVE обсудим актуальные вопросы. В частности, речь пойдет о давлении Соединенных Штатов Америки на Украину по снижению мобилизационного возраста до 18 лет.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Гости сегодняшнего эфира:

  • Евгений Дикий, военный аналитик;
  • Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт-международник;
  • Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований;
  • Ярослав Железняк, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике, "Голос";
  • Евгений Иевлев, военнослужащий ВСУ;
  • Тарас Козак, депутат Киевского городского совета;
  • Виталий Войцеховский, член Временной специальной комиссии ВРУ по защите имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц, "Слуга Народа";
  • Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015).

Напомним, советник президента Зеленского Дмитрий Литвин отметил, что призывы международных партнеров к снижению призывного возраста в Украине неуместны. В настоящее время украинская армия сталкивается с дефицитом вооружения для обеспечения уже мобилизованных военнослужащих.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден может не успеть направить обещанную помощь Украине до инаугурации новоизбранного лидера Белого дома Дональда Трампа. Пентагон столкнулся с логистическими проблемами в доставке оружия ВСУ.

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10:46 Тревога звучала более 9 часов — последствия обстрелов Киева

10:31 Выехать за границу стало сложнее — пробки на трассе Одесса-Рени

10:31 Три новые программы для украинцев в Польше — какие суммы выплат

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:31 Минреинтеграции передало деньги учреждениям, приютившим ВПО

10:28 Эйфория и истерия — почему все фанатеют от дубайского шоколада

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00:08 Кривонос назвал сумму, потраченную на некачественные мины

27 ноября 2024
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17:54 Коммунальщик ответил, насколько изношен водопровод в Киеве

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17:50 Заявление Ермака о переговорах и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвал преимущества создания рекрутинговых центров

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13:00 США принудят Украину к переговорам с Россией — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:11 Проблемы в Южной Корее повлияют на помощь Украине, — нардеп

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