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У Байдена наказали Україні мобілізувати 18-річних — Ранок.LIVE

У Байдена наказали Україні мобілізувати 18-річних — Ранок.LIVE

28 листопада 2024 р. 09:30

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09:30 У Байдена наказали Україні мобілізувати 18-річних — Ранок.LIVE

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00:08 Кривонос назвав суму, яку витратили на неякісні міни

27 листопада 2024
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17:54 Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

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17:50 Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

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14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

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13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

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13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

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12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

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Сьогодні, 28 листопада, в ефірі Ранок.LIVE обговоримо актуальні питання. Зокрема, йтиметься про тиск Сполучених Штатів Америки на Україну щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років.

Подивитися ефір можна за посиланням. 

Про що ефір

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Євген Дикий, військовий аналітик;
  • Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник;
  • Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Ярослав Железняк, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, "Голос";
  • Євген Ієвлєв, військовослужбовець ЗСУ;
  • Тарас Козак, депутат Київської міської ради;
  • Віталій Войцехівський, член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб, "Слуга Народу";
  • Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.).

Нагадаємо, радник президента Зеленського Дмитро Литвин зазначив, що заклики міжнародних партнерів до зниження призовного віку в Україні є недоречними. Зараз українська армія стикається з дефіцитом озброєння для забезпечення вже мобілізованих військовослужбовців. 

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден може не встигнути надіслати обіцяну допомогу Україні до інавгурації новообраного лідера Білого дому Дональда Трампа. Пентагон зіштовхнувся з логістичними проблемами в доставці зброї ЗСУ.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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