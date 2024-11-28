У Байдена наказали Україні мобілізувати 18-річних — Ранок.LIVE

Сьогодні, 28 листопада, в ефірі Ранок.LIVE обговоримо актуальні питання. Зокрема, йтиметься про тиск Сполучених Штатів Америки на Україну щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років.

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Про що ефір

Гості сьогоднішнього ефіру:

Євген Дикий, військовий аналітик;

Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник;

Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень;

Ярослав Железняк, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, "Голос";

Євген Ієвлєв, військовослужбовець ЗСУ;

Тарас Козак, депутат Київської міської ради;

Віталій Войцехівський, член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб, "Слуга Народу";

Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.).

Нагадаємо, радник президента Зеленського Дмитро Литвин зазначив, що заклики міжнародних партнерів до зниження призовного віку в Україні є недоречними. Зараз українська армія стикається з дефіцитом озброєння для забезпечення вже мобілізованих військовослужбовців.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден може не встигнути надіслати обіцяну допомогу Україні до інавгурації новообраного лідера Білого дому Дональда Трампа. Пентагон зіштовхнувся з логістичними проблемами в доставці зброї ЗСУ.