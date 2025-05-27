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Турция приглашает Украину и РФ на переговоры — эфир День.LIVE

Турция приглашает Украину и РФ на переговоры — эфир День.LIVE

27 мая 2025 г. 13:08

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Турция готова принять у себя новый раунд переговоров России и Украины. В то же время президент США Дональд Трамп готов ввести санкции против Москвы уже на этой неделе.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 27 мая.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Политолог Олег Саакян;
  • Военный адвокат, юрист Центра оказания поддержки ветеранов Роман Лихачев;
  • заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ старший лейтенант Игорь Швайка;
  • Спикер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин;
  • Эксперт по экономическим вопросам Олег Саркиц;
  • Президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • Политтехнолог Олег Постернак.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Сотрудничество Европы и США по санкциям против РФ полностью развалилось, — Süddeutsche Zeitung;
  • Трамп осуждает Путина за убийства украинцев, но не заставляет платить за это, — NYT;
  • Трамп готов ввести санкции против России на этой неделе, — WSJ;
  • Рютте боится, что Трамп и Зеленский сорвут саммит НАТО в Гааге, — NYT;
  • Швеция объявила о большом пакете помощи Украине: куда пойдут деньги;
  • Линдси Грэм опубликовал послание к Москве;
  • Германия готова наказать Венгрию и Словакию, — Мерц;
  • Война в Украине продлится дольше, чем мы желаем или можем представить, — Мерц;
  • Путин отличился абсурдным заявлением о войне против Украины на фоне мощных атак;
  • Трамп знает, что Путин ему врет, — Макрон.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе.

В то же время Эмманюэль Макрон надеется, что возмущение подтолкнет Штаты к более серьезным угрозам Кремлю.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:25 Паспорт за 500 000 долларов — где хотят продавать гражданство

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