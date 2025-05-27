Турция приглашает Украину и РФ на переговоры — эфир День.LIVE

Турция готова принять у себя новый раунд переговоров России и Украины. В то же время президент США Дональд Трамп готов ввести санкции против Москвы уже на этой неделе.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 27 мая.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- Политолог Олег Саакян;
- Военный адвокат, юрист Центра оказания поддержки ветеранов Роман Лихачев;
- заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ старший лейтенант Игорь Швайка;
- Спикер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин;
- Эксперт по экономическим вопросам Олег Саркиц;
- Президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
- Политтехнолог Олег Постернак.
О чем будут говорить в эфире День.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Сотрудничество Европы и США по санкциям против РФ полностью развалилось, — Süddeutsche Zeitung;
- Трамп осуждает Путина за убийства украинцев, но не заставляет платить за это, — NYT;
- Трамп готов ввести санкции против России на этой неделе, — WSJ;
- Рютте боится, что Трамп и Зеленский сорвут саммит НАТО в Гааге, — NYT;
- Швеция объявила о большом пакете помощи Украине: куда пойдут деньги;
- Линдси Грэм опубликовал послание к Москве;
- Германия готова наказать Венгрию и Словакию, — Мерц;
- Война в Украине продлится дольше, чем мы желаем или можем представить, — Мерц;
- Путин отличился абсурдным заявлением о войне против Украины на фоне мощных атак;
- Трамп знает, что Путин ему врет, — Макрон.
Ранее мы писали, что Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе.
В то же время Эмманюэль Макрон надеется, что возмущение подтолкнет Штаты к более серьезным угрозам Кремлю.