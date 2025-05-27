Туреччина запрошує Україну та РФ на переговори — ефір День.LIVE

Туреччина готова прийняти у себе новий раунд переговорів Росії та України. Водночас президент США Дональд Трамп готовий запровадити санкції проти Москви вже цього тижня.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 27 травня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Політолог Олег Саакян;

Військовий адвокат, юрист Центру надання підтримки ветеранів Роман Лихачов;

заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ старший лейтенант Ігор Швайка;

Речник 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін;

Експерт з економічних питань Олег Саркіц;

Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

Політтехнолог Олег Постернак.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Співпраця Європи та США щодо санкцій проти РФ повністю розвалилася, — Süddeutsche Zeitung;

Трамп засуджує Путіна за вбивства українців, але не змушує платити за це, — NYT;

Трамп готовий запровадити санкції проти Росії цього тижня, — WSJ;

Рютте боїться, що Трамп і Зеленський зірвуть саміт НАТО у Гаазі, — NYT;

Швеція оголосила про великий пакет допомоги Україні: куди підуть гроші;

Ліндсі Грем опублікував послання до Москви;

Німеччина готова покарати Угорщину та Словаччину, — Мерц;

Війна в Україні триватиме довше, ніж ми бажаємо або можемо уявити, — Мерц;

Путін відзначився абсурдною заявою про війну проти України на тлі потужних атак;

Трамп знає, що Путін йому бреше, — Макрон.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня.

Водночас Емманюель Макрон сподівається, що обурення підштовхне Штати до більш серйозних погроз Кремлю.