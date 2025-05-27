Туреччина запрошує Україну та РФ на переговори — ефір День.LIVE

Туреччина готова прийняти у себе новий раунд переговорів Росії та України. Водночас президент США Дональд Трамп готовий запровадити санкції проти Москви вже цього тижня.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 27 травня.
Гості ефіру День.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- Політолог Олег Саакян;
- Військовий адвокат, юрист Центру надання підтримки ветеранів Роман Лихачов;
- заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ старший лейтенант Ігор Швайка;
- Речник 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін;
- Експерт з економічних питань Олег Саркіц;
- Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
- Політтехнолог Олег Постернак.
Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- Співпраця Європи та США щодо санкцій проти РФ повністю розвалилася, — Süddeutsche Zeitung;
- Трамп засуджує Путіна за вбивства українців, але не змушує платити за це, — NYT;
- Трамп готовий запровадити санкції проти Росії цього тижня, — WSJ;
- Рютте боїться, що Трамп і Зеленський зірвуть саміт НАТО у Гаазі, — NYT;
- Швеція оголосила про великий пакет допомоги Україні: куди підуть гроші;
- Ліндсі Грем опублікував послання до Москви;
- Німеччина готова покарати Угорщину та Словаччину, — Мерц;
- Війна в Україні триватиме довше, ніж ми бажаємо або можемо уявити, — Мерц;
- Путін відзначився абсурдною заявою про війну проти України на тлі потужних атак;
- Трамп знає, що Путін йому бреше, — Макрон.
Раніше ми писали, що Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня.
Водночас Емманюель Макрон сподівається, що обурення підштовхне Штати до більш серйозних погроз Кремлю.