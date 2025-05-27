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Туреччина запрошує Україну та РФ на переговори — ефір День.LIVE

Туреччина запрошує Україну та РФ на переговори — ефір День.LIVE

27 травня 2025 р. 13:08

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Туреччина готова прийняти у себе новий раунд переговорів Росії та України. Водночас президент США Дональд Трамп готовий запровадити санкції проти Москви вже цього тижня.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 27 травня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Політолог Олег Саакян;
  • Військовий адвокат, юрист Центру надання підтримки ветеранів Роман Лихачов;
  • заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ старший лейтенант Ігор Швайка;
  • Речник 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін;
  • Експерт з економічних питань Олег Саркіц;
  • Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • Політтехнолог Олег Постернак.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Співпраця Європи та США щодо санкцій проти РФ повністю розвалилася, — Süddeutsche Zeitung;
  • Трамп засуджує Путіна за вбивства українців, але не змушує платити за це, — NYT;
  • Трамп готовий запровадити санкції проти Росії цього тижня, — WSJ;
  • Рютте боїться, що Трамп і Зеленський зірвуть саміт НАТО у Гаазі, — NYT;
  • Швеція оголосила про великий пакет допомоги Україні: куди підуть гроші;
  • Ліндсі Грем опублікував послання до Москви;
  • Німеччина готова покарати Угорщину та Словаччину, — Мерц;
  • Війна в Україні триватиме довше, ніж ми бажаємо або можемо уявити, — Мерц;
  • Путін відзначився абсурдною заявою про війну проти України на тлі потужних атак;
  • Трамп знає, що Путін йому бреше, — Макрон.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня.

Водночас Емманюель Макрон сподівається, що обурення підштовхне Штати до більш серйозних погроз Кремлю.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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