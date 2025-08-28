Турция заговорила о гарантиях Украине — эфир Вечір.LIVE

Турция приобщает своего министра обороны к вопросу гарантий безопасности для Украины. А Урсула фон дер Ляйен разговаривала с Дональдом Трампом об обстрелах Киева 28 августа.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в эфире эксперты обсудят следующие темы:
- Глава Еврокомиссии позвонила Трампу после удара по Киеву;
- Молодчики массово записывают видео выезда из пограничных пунктов;
- Россия атаковала объекты энергетики и ГТС в шести областях Украины, — Минэнерго;
- Зеленский поручил МИД выяснить факт закрытия въезда в Венгрию и всю Шенгенскую зону Роберту "Мадьяру" Бровди;
- Словакия осудила массированный удар по Киеву, не упомянув РФ;
- Эрдоган и Зеленский провели телефонный разговор: станет ли Турция площадкой для встречи Путина и Зеленского;
- Министр финансов США выступил против немедленной конфискации замороженных активов РФ.
Гости эфира
Гостями эфира стали:
- Игорь Гарбарук — международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба",
- Юрий Камельчук — народный депутат, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы,
- Алексей Кучеренко — народный депутат, "Батькивщина",
- Евгений Добряк — эксперт-международник,
- Олесь Доний — политолог, общественный деятель.
Напомним, 28 августа Зеленский обсудил с Эрдоганом гарантии безопасности Украине. Стороны обменялись мнениями по актуальной ситуации и обсудили следующие дипломатические шаги.
Кроме того, украинский лидер провел разговор с Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили дипломатическую работу для остановки убийств и российской агрессии.