Турция заговорила о гарантиях Украине — эфир Вечір.LIVE
Турция заговорила о гарантиях Украине — эфир Вечір.LIVE

Турция заговорила о гарантиях Украине — эфир Вечір.LIVE

28 августа 2025 г. 17:57

17:57 Турция заговорила о гарантиях Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 В Киеве ликвидируют последствия удара РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина готовится к новым переговорам с США — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2025
Text

19:00 Коррупция в КГГА и подготовка к осени — эфир Київський час

Text

18:01 Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE

Турция приобщает своего министра обороны к вопросу гарантий безопасности для Украины. А Урсула фон дер Ляйен разговаривала с Дональдом Трампом об обстрелах Киева 28 августа.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в эфире эксперты обсудят следующие темы:

  • Глава Еврокомиссии позвонила Трампу после удара по Киеву;
  • Молодчики массово записывают видео выезда из пограничных пунктов;
  • Россия атаковала объекты энергетики и ГТС в шести областях Украины, — Минэнерго;
  • Зеленский поручил МИД выяснить факт закрытия въезда в Венгрию и всю Шенгенскую зону Роберту "Мадьяру" Бровди;
  • Словакия осудила массированный удар по Киеву, не упомянув РФ;
  • Эрдоган и Зеленский провели телефонный разговор: станет ли Турция площадкой для встречи Путина и Зеленского;
  • Министр финансов США выступил против немедленной конфискации замороженных активов РФ.

Гости эфира

Гостями эфира стали:

  • Игорь Гарбарук — международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба",
  • Юрий Камельчук — народный депутат, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы,
  • Алексей Кучеренко — народный депутат, "Батькивщина",
  • Евгений Добряк — эксперт-международник,
  • Олесь Доний — политолог, общественный деятель.

Напомним, 28 августа Зеленский обсудил с Эрдоганом гарантии безопасности Украине. Стороны обменялись мнениями по актуальной ситуации и обсудили следующие дипломатические шаги.

Кроме того, украинский лидер провел разговор с Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили дипломатическую работу для остановки убийств и российской агрессии.

19:12 В Украину вернули две группы детей с ВОТ, — Ермак

19:04 На Полтавщине появилась мемориальная стела павших служащих ТЦК

18:52 Сикорский пригласил "Мадьяра" в Польшу после решения Венгрии

18:51 Полиция показала первые минуты после удара по Киеву — видео

18:40 Некоторых украинцев могут не пустить в Польшу — частые причины

18:37 Проезд в Одессе — как изменится стоимость с 1 сентября

18:30 Оккупанты повредили энергообъекты в Украине — что известно

18:15 В Минобороны раскрыли планы по возврату оккупированных территорий

18:05 Выплаты военным — кому начислят оздоровительные в сентябре

18:02 Одесские больницы проверили на безбарьерность — каковы результаты

