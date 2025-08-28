Туреччина заговорила про гарантії Україні — ефір Вечір.LIVE

Туреччина долучає свого міністра оборони до питання гарантій безпеки для України. А Урсула фон дер Ляєн розмовляла з Дональдом Трампом про обстріли Києва 28 серпня.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі експерти обговорять наступні теми:

Глава Єврокомісії зателефонувала Трампу після удару по Києву;

Молодики масово записують відео виїзду з прикордонних пунктів;

Росія атакувала об’єкти енергетики та ГТС у шести областях України, – Міненерго;

Зеленський доручив МЗС з'ясувати факт закриття в'їзду в Угорщину і всю Шенгенську зону Роберту "Мадяру" Бровді;

Словаччина засудила масований удар по Києву, не згадавши РФ;

Ердоган і Зеленський провели телефонну розмову: чи стане Туреччина майданчиком для зустрічі Путіна і Зеленського;

Міністр фінансів США виступив проти негайної конфіскації заморожених активів РФ.

Гості ефіру

Гостями ефіру стали:

Ігор Гарбарук — міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу",

Юрій Камельчук — нардеп, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи,

Олексій Кучеренко — нардеп, "Батьківщина",

Євген Добряк — експерт-мiжнародник,

Олесь Доній — політолог, громадський діяч.

Нагадаємо, 28 серпня Зеленський обговорив з Ердоганом гарантії безпеки Україні. Сторони обмінялися думками щодо актуальної ситуації та обговорили наступні дипломатичні кроки.

Крім того, український лідер провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили дипломатичну роботу для зупинення вбивств та російської агресії.