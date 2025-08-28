Відео
Туреччина заговорила про гарантії Україні — ефір Вечір.LIVE
Туреччина заговорила про гарантії Україні — ефір Вечір.LIVE

Туреччина заговорила про гарантії Україні — ефір Вечір.LIVE

28 серпня 2025 р. 17:57

17:57 Туреччина заговорила про гарантії Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готується до нових переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2025
Text

19:00 Корупція у КМДА та підготовка до осені — ефір Київського часу

Text

18:01 Дозвіл чоловікам до 22 років їхати за кордон — ефір Вечір.LIVE

Туреччина долучає свого міністра оборони до питання гарантій безпеки для України. А Урсула фон дер Ляєн розмовляла з Дональдом Трампом про обстріли Києва 28 серпня.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE

Про що ефір

Сьогодні в ефірі експерти обговорять наступні теми:

  • Глава Єврокомісії зателефонувала Трампу після удару по Києву;
  • Молодики масово записують відео виїзду з прикордонних пунктів;
  • Росія атакувала об’єкти енергетики та ГТС у шести областях України, – Міненерго;
  • Зеленський доручив МЗС з'ясувати факт закриття в'їзду в Угорщину і всю Шенгенську зону Роберту "Мадяру" Бровді;
  • Словаччина засудила масований удар по Києву, не згадавши РФ;
  • Ердоган і Зеленський провели телефонну розмову: чи стане Туреччина майданчиком для зустрічі Путіна і Зеленського;
  • Міністр фінансів США виступив проти негайної конфіскації заморожених активів РФ.

Гості ефіру

Гостями ефіру стали:

  • Ігор Гарбарук — міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу",
  • Юрій Камельчук — нардеп, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи,
  • Олексій Кучеренко — нардеп, "Батьківщина",
  • Євген Добряк — експерт-мiжнародник,
  • Олесь Доній — політолог, громадський діяч.

Нагадаємо, 28 серпня Зеленський обговорив з Ердоганом гарантії безпеки Україні. Сторони обмінялися думками щодо актуальної ситуації та обговорили наступні дипломатичні кроки.

Крім того, український лідер провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили дипломатичну роботу для зупинення вбивств та російської агресії.

У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ — ефір День.LIVE

У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ — ефір День.LIVE

28 серпня 2025 р. 13:12
Україна готується до нових переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

Україна готується до нових переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2025 р. 08:00
Корупція у КМДА та підготовка до осені — ефір Київського часу

Корупція у КМДА та підготовка до осені — ефір Київського часу

27 серпня 2025 р. 19:00
Дозвіл чоловікам до 22 років їхати за кордон — ефір Вечір.LIVE

Дозвіл чоловікам до 22 років їхати за кордон — ефір Вечір.LIVE

27 серпня 2025 р. 18:01
США очікують, що війна закінчиться у 2025 році — ефір День.LIVE

США очікують, що війна закінчиться у 2025 році — ефір День.LIVE

27 серпня 2025 р. 13:07
Новини з фронту та виїзд чоловіків за кордон — ефір Ранок.LIVE

Новини з фронту та виїзд чоловіків за кордон — ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2025 р. 08:00
Китай зробив неочікувану пропозицію Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Китай зробив неочікувану пропозицію Зеленському — ефір Вечір.LIVE

26 серпня 2025 р. 17:52
Орбан погрожує, а Польща скорочує допомогу — ефір День.LIVE

Орбан погрожує, а Польща скорочує допомогу — ефір День.LIVE

26 серпня 2025 р. 13:15

