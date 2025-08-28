Туреччина заговорила про гарантії Україні — ефір Вечір.LIVE

Туреччина долучає свого міністра оборони до питання гарантій безпеки для України. А Урсула фон дер Ляєн розмовляла з Дональдом Трампом про обстріли Києва 28 серпня.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі експерти обговорять наступні теми:
- Глава Єврокомісії зателефонувала Трампу після удару по Києву;
- Молодики масово записують відео виїзду з прикордонних пунктів;
- Росія атакувала об’єкти енергетики та ГТС у шести областях України, – Міненерго;
- Зеленський доручив МЗС з'ясувати факт закриття в'їзду в Угорщину і всю Шенгенську зону Роберту "Мадяру" Бровді;
- Словаччина засудила масований удар по Києву, не згадавши РФ;
- Ердоган і Зеленський провели телефонну розмову: чи стане Туреччина майданчиком для зустрічі Путіна і Зеленського;
- Міністр фінансів США виступив проти негайної конфіскації заморожених активів РФ.
Гості ефіру
Гостями ефіру стали:
- Ігор Гарбарук — міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу",
- Юрій Камельчук — нардеп, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи,
- Олексій Кучеренко — нардеп, "Батьківщина",
- Євген Добряк — експерт-мiжнародник,
- Олесь Доній — політолог, громадський діяч.
Нагадаємо, 28 серпня Зеленський обговорив з Ердоганом гарантії безпеки Україні. Сторони обмінялися думками щодо актуальної ситуації та обговорили наступні дипломатичні кроки.
Крім того, український лідер провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили дипломатичну роботу для зупинення вбивств та російської агресії.