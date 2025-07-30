Транспортный коллапс в столице — эфир Київського часу

Каждый раз, когда в Киеве ливень, дороги и улицы затапливает. Также условия для пассажиров общественного транспорта оставляют желать лучшего.
Об этом и не только поговорим в эфире Київського часу в 19:00.
О чем выпуск
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;
- народный депутат Украины, "Слуга Народа", Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры" Владимир Крейденко;
- журналист, Автор YouTube-канала "ЗупиниЛося" Константин Андриюк;
- эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ, бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.
Вместе с ведущим они обсудят такие темы:
- бешеные цены на стоянки;
- распил на строительстве и ремонте путепроводов;
- плохое состояние дорог;
- условия перевозки пассажиров в общественном транспорте;
- проведение местных выборов;
- затопление Киева во время дождей.
Напомним, в Киеве открыли дела против 17 должностных лиц КГГА по нанесению ущерба на 196 миллионов гривен.
А по словам Генерального прокурора Руслана Кравченко, в КГГА знали о возможном подтоплении тоннелей метро.