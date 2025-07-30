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Транспортный коллапс в столице — эфир Київського часу

Транспортный коллапс в столице — эфир Київського часу

30 июля 2025 г. 19:00

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19:00 Транспортный коллапс в столице — эфир Київського часу

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29 июля 2025
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20:31 Куда исчез Виталий Ким и как живет Николаев — интервью

Каждый раз, когда в Киеве ливень, дороги и улицы затапливает. Также условия для пассажиров общественного транспорта оставляют желать лучшего.

Об этом и не только поговорим в эфире Київського часу в 19:00.

О чем выпуск

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;
  • народный депутат Украины, "Слуга Народа", Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры" Владимир Крейденко;
  • журналист, Автор YouTube-канала "ЗупиниЛося" Константин Андриюк;
  • эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ, бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

Вместе с ведущим они обсудят такие темы:

  • бешеные цены на стоянки;
  • распил на строительстве и ремонте путепроводов;
  • плохое состояние дорог;
  • условия перевозки пассажиров в общественном транспорте;
  • проведение местных выборов;
  • затопление Киева во время дождей.

Напомним, в Киеве открыли дела против 17 должностных лиц КГГА по нанесению ущерба на 196 миллионов гривен.

А по словам Генерального прокурора Руслана Кравченко, в КГГА знали о возможном подтоплении тоннелей метро.

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20:10 ВСУ показали, как взяли в плен оккупантов на Донеччине — видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:08 Арест недвижимости — когда служба имеет право это сделать

20:05 Доплаты военным инструкторам — кто будет получать до 30 тыс.грн

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