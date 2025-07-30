Транспортний колапс у столиці — ефір Київського часу

Кожного разу, коли у Києві злива, дороги та вулиці затоплює. Також умови для пасажирів громадського транспорту залишають бажати кращого.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Київського часу о 19:00.

Про що випуск

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;

народний депутат України, "Слуга Народу", Комітет з питань транспорту та інфраструктури" Володимир Крейденко;

журналіст, Автор YouTube-каналу "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк;

експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера.

Разом з ведучим вони обговорять такі теми:

шалені ціни на стоянки;

розпил на будівництві та ремонті шляхопроводів;

поганий стан доріг;

умови перевезення пасажирів в громадському транспорті;

проведення місцевих виборів;

затоплення Києва під час дощів.

Нагадаємо, у Києві відкрили справи проти 17 посадовців КМДА щодо завдання збитків на 196 мільйонів гривень.

А за словами Генерального прокурора Руслана Кравченка, у КМДА знали про можливе підтоплення тунелів метро.