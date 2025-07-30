Транспортний колапс у столиці — ефір Київського часу

Кожного разу, коли у Києві злива, дороги та вулиці затоплює. Також умови для пасажирів громадського транспорту залишають бажати кращого.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Київського часу о 19:00.
Про що випуск
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;
- народний депутат України, "Слуга Народу", Комітет з питань транспорту та інфраструктури" Володимир Крейденко;
- журналіст, Автор YouTube-каналу "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк;
- експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера.
Разом з ведучим вони обговорять такі теми:
- шалені ціни на стоянки;
- розпил на будівництві та ремонті шляхопроводів;
- поганий стан доріг;
- умови перевезення пасажирів в громадському транспорті;
- проведення місцевих виборів;
- затоплення Києва під час дощів.
Нагадаємо, у Києві відкрили справи проти 17 посадовців КМДА щодо завдання збитків на 196 мільйонів гривень.
А за словами Генерального прокурора Руслана Кравченка, у КМДА знали про можливе підтоплення тунелів метро.