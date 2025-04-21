Трамп обращается к американцам и всему миру — трансляция

В понедельник, 21 апреля, президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп проводят ежегодное Пасхальное катание яиц. Действо происходит на южной лужайке Белого дома.

Прямую трансляцию можно посмотреть по ссылке.

Праздничное мероприятие в Белом доме

Традиционное праздничное мероприятие собрало семьи со всех уголков страны для совместного празднования Пасхи.

В программе запланированы игры, развлечения для детей, тематические активности, а также официальное обращение президента США Дональда Трампа.

Напомним, 19 апреля в разных городах США американцы вышли на протесты. Следовательно, митингующие требовали импичмента президента США Дональда Трампа.

Также мы писали, что глава Белого дома назвал требования к странам, которые хотят избавиться от пошлин США на импорт продукции.