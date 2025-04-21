Трамп звертається до американців та усього світу — трансляція

У понеділок, 21 квітня, президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп проводять щорічне Великоднє катання яєць. Дійство відбувається на південній галявині Білого дому.

Пряму трансляцію можна подивитися за посиланням.

Святковий захід у Білому домі

Традиційний святковий захід зібрав родини з усіх куточків країни для спільного святкування Великодня.

У програмі заплановані ігри, розваги для дітей, тематичні активності, а також офіційне звернення президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 19 квітня у різних містах США американці вийшли на протести. Відтак, мітингувальники вимагали імпічменту президента США Дональда Трампа.

Також ми писали, що глава Білого дому назвав вимоги до країн, які хочуть позбутися мит США на імпорт продукції.