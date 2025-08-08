Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Трамп встретился с правителями Армении и Азербайджана — эфир arrow
Трамп встретился с правителями Армении и Азербайджана — эфир

Трамп встретился с правителями Армении и Азербайджана — эфир

8 августа 2025 г. 21:57

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Трамп встретился с правителями Армении и Азербайджана — эфир

Text

Открытый банкинг и новые законы — Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

Text

Встреча Трампа и Путина и мир с РФ в небе — эфир Вечер.LIVE

Text

Трамп заявил о конце войны — эфир День.LIVE

Text

Ошибка на Курщине и встреча с ЕС в Черновцах — эфир Ранок.LIVE

7 августа 2025
Text

Трамп вышел с историческим обращением об Украине — трансляция

Text

Слова Франции о конце войны и предложение США — эфир Вечір.LIVE

Text

Встреча Трампа с Путиным и наступление на Херсон — эфир День.LIVE

Text

Трамп заявил об успехе в переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

6 августа 2025
Text

Трамп вышел со срочным заявлением об Украине — прямая трансляция

Text

21:57 Трамп встретился с правителями Армении и Азербайджана — эфир

Text

21:11 Открытый банкинг и новые законы — Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

Text

17:53 Встреча Трампа и Путина и мир с РФ в небе — эфир Вечер.LIVE

Text

13:09 Трамп заявил о конце войны — эфир День.LIVE

Text

08:00 Ошибка на Курщине и встреча с ЕС в Черновцах — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп 8 августа встречается с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он принимает их в Белом доме.

Встречу лидеров смотрите в прямом эфире на YouTube Новини.LIVE.

Встреча Трампа с правителями Армении и Азербайджана

Сегодня президент США Дональд Трамп приветствует премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Белом доме.

Ожидается, что лидеры обсудят ряд вопросов, в частности, войну в Украине.

Напомним, недавно Трамп заявил о завершении войны между Арменией и Азербайджаном. Сегодня стороны планируют подписать долгожданное мирное соглашение.

В то же время ранее в Белом доме назвали дату встречи Трампа и Путина. Это может случиться уже на следующей неделе.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

22:12 Из ряда сел в Донецкой области начали эвакуацию — перечень

Text

21:57 Трамп встретился с правителями Армении и Азербайджана — эфир

21:46 Россияне убили женщину во время обстрела Никополя — фото

21:36 Зеленский анонсировал новые санкции против РФ — видеообращение

21:33 Памятники архитектуры в Одессе — какое их состояние сегодня

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:14 Как увеличилась средняя зарплата в Украине — эксперт назвал цифры

Text

21:11 Открытый банкинг и новые законы — Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

20:29 Графики отключений света — что ждёт одесситов завтра

20:22 В СНБО объяснили, какие вбросы делает Россия о мире в инфополе

20:08 Схемы пошатнутся — что ждет теневую аренду жилья в Украине

22:12 Из ряда сел в Донецкой области начали эвакуацию — перечень

21:46 Россияне убили женщину во время обстрела Никополя — фото

21:36 Зеленский анонсировал новые санкции против РФ — видеообращение

21:33 Памятники архитектуры в Одессе — какое их состояние сегодня

21:14 Как увеличилась средняя зарплата в Украине — эксперт назвал цифры

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:29 Графики отключений света — что ждёт одесситов завтра

20:22 В СНБО объяснили, какие вбросы делает Россия о мире в инфополе

20:08 Схемы пошатнутся — что ждет теневую аренду жилья в Украине

20:07 Садовый встретился с львовскими защитниками на Донеччине — фото

20:03 Зеленский провел разговор с премьером Чехии — что обсудили

21:33 Памятники архитектуры в Одессе — какое их состояние сегодня

18:43 Что будет с ценами на продукты — импорт это спасение или нет

06:27 Введет ли Трамп новые санкции против России — что думают одесситы

7 августа

22:33 Что будет с курсом доллара в ближайшее время — прогноз экономиста

18:43 Стоимость жилья в Одессе — как изменились цены и какой спрос

06:33 Новые правила игры с криптовалютой в Украине — что изменится

06:14 Как живет и как выглядит Николаев, — репортаж из города

6 августа

19:43 Море в Одессе стало зеленым — опасность водорослей на побережье

06:33 Сколько стоит отдохнуть в Одессе в августе и что выбрать туристам

5 августа

18:43 Овощи, фрукты и мясо — как изменились цены на продукты в Одессе

Text

21:57 Трамп встретился с правителями Армении и Азербайджана — эфир

Text

21:11 Открытый банкинг и новые законы — Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

Text

17:53 Встреча Трампа и Путина и мир с РФ в небе — эфир Вечер.LIVE

Text

13:09 Трамп заявил о конце войны — эфир День.LIVE

Text

08:00 Ошибка на Курщине и встреча с ЕС в Черновцах — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Открытый банкинг и новые законы — Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

Открытый банкинг и новые законы — Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

8 августа 2025 г. 21:11
Встреча Трампа и Путина и мир с РФ в небе — эфир Вечер.LIVE

Встреча Трампа и Путина и мир с РФ в небе — эфир Вечер.LIVE

8 августа 2025 г. 17:53
Трамп заявил о конце войны — эфир День.LIVE

Трамп заявил о конце войны — эфир День.LIVE

8 августа 2025 г. 13:09
Ошибка на Курщине и встреча с ЕС в Черновцах — эфир Ранок.LIVE

Ошибка на Курщине и встреча с ЕС в Черновцах — эфир Ранок.LIVE

8 августа 2025 г. 8:00
Трамп вышел с историческим обращением об Украине — трансляция

Трамп вышел с историческим обращением об Украине — трансляция

7 августа 2025 г. 22:45
Слова Франции о конце войны и предложение США — эфир Вечір.LIVE

Слова Франции о конце войны и предложение США — эфир Вечір.LIVE

7 августа 2025 г. 18:06
Встреча Трампа с Путиным и наступление на Херсон — эфир День.LIVE

Встреча Трампа с Путиным и наступление на Херсон — эфир День.LIVE

7 августа 2025 г. 13:06
Трамп заявил об успехе в переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

Трамп заявил об успехе в переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

7 августа 2025 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации