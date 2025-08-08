Трамп встретился с правителями Армении и Азербайджана — эфир

Президент США Дональд Трамп 8 августа встречается с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он принимает их в Белом доме.

Встреча Трампа с правителями Армении и Азербайджана

Сегодня президент США Дональд Трамп приветствует премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Белом доме.

Ожидается, что лидеры обсудят ряд вопросов, в частности, войну в Украине.

Напомним, недавно Трамп заявил о завершении войны между Арменией и Азербайджаном. Сегодня стороны планируют подписать долгожданное мирное соглашение.

В то же время ранее в Белом доме назвали дату встречи Трампа и Путина. Это может случиться уже на следующей неделе.