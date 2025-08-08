Трамп зустрівся з правителями Вірменії та Азербайджану — ефір

Президент США Дональд Трамп 8 серпня зустрічається з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Він приймає їх у Білому домі.

Зустріч лідерів дивіться в прямому ефірі на YouTube Новини.LIVE.

Зустріч Трампа з правителями Вірменії та Азербайджану

Сьогодні президент США Дональд Трамп вітає прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та президента Азербайджану Ільхама Алієва у Білому домі.

Очікується, що лідери обговорять низку питань, зокрема, війну в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив про завершення війни між Вірменією та Азербайджаном. Сьогодні сторони планують підписати довгоочікувану мирну угоду.

Водночас раніше у Білому домі назвали дату зустрічі Трампа і Путіна. Це може трапитися вже наступного тижня.