Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Трамп зустрівся з правителями Вірменії та Азербайджану — ефір arrow
Трамп зустрівся з правителями Вірменії та Азербайджану — ефір

Трамп зустрівся з правителями Вірменії та Азербайджану — ефір

08 серпня 2025 р. 21:57

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Трамп зустрівся з правителями Вірменії та Азербайджану — ефір

Text

Відкритий банкінг та нові закони — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Text

Зустріч Трампа й Путіна і мир з РФ у небі — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп заявив про кінець війни — ефір День.LIVE

Text

Помилка на Курщині та зустріч з ЄС у Чернівцях — ефір Ранок.LIVE

7 серпня 2025
Text

Трамп вийшов з історичним зверненням про Україну — трансляція

Text

Заява Франції про кінець війни і пропозиція США — ефір Вечір.LIVE

Text

Зустріч Трампа з Путіним та наступ РФ на Херсон — ефір День.LIVE

Text

Трамп заявив про успіх в переговорах з РФ — ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2025
Text

Трамп вийшов із терміновою заявою про Україну — пряма трансляція

Text

21:57 Трамп зустрівся з правителями Вірменії та Азербайджану — ефір

Text

21:11 Відкритий банкінг та нові закони — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Text

17:53 Зустріч Трампа й Путіна і мир з РФ у небі — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Трамп заявив про кінець війни — ефір День.LIVE

Text

08:00 Помилка на Курщині та зустріч з ЄС у Чернівцях — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп 8 серпня зустрічається з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Він приймає їх у Білому домі.

Зустріч лідерів дивіться в прямому ефірі на YouTube Новини.LIVE

Зустріч Трампа з правителями Вірменії та Азербайджану

Сьогодні президент США Дональд Трамп вітає прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та президента Азербайджану Ільхама Алієва у Білому домі. 

Очікується, що лідери обговорять низку питань, зокрема, війну в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив про завершення війни між Вірменією та Азербайджаном. Сьогодні сторони планують підписати довгоочікувану мирну угоду.

Водночас раніше у Білому домі назвали дату зустрічі Трампа і Путіна. Це може трапитися вже наступного тижня. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

23:32 Трамп відповів, на що доведеться піти Україні для мирної угоди

23:30 Місце зустрічі з Путіним — що каже Трамп

23:26 У Києві прискорять виплати для постраждалих від ударів РФ, — КМВА

23:21 Трамп анонсував важливе повідомлення щодо України й РФ

23:09 В Бурятії суд заборонив обзивати українців — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:03 У Києві автівка влетіла в популярний торговий центр — відео

22:12 З низки сіл на Донеччині розпочали евакуацію — перелік

Text

21:57 Трамп зустрівся з правителями Вірменії та Азербайджану — ефір

21:46 Росіяни вбили жінку під час обстрілу Нікополя — фото

21:36 Зеленський анонсував нові санкції проти РФ — відеозвернення

23:32 Трамп відповів, на що доведеться піти Україні для мирної угоди

23:30 Місце зустрічі з Путіним — що каже Трамп

23:26 У Києві прискорять виплати для постраждалих від ударів РФ, — КМВА

23:21 Трамп анонсував важливе повідомлення щодо України й РФ

23:09 В Бурятії суд заборонив обзивати українців — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:03 У Києві автівка влетіла в популярний торговий центр — відео

22:12 З низки сіл на Донеччині розпочали евакуацію — перелік

21:46 Росіяни вбили жінку під час обстрілу Нікополя — фото

21:36 Зеленський анонсував нові санкції проти РФ — відеозвернення

21:33 Пам'ятники архітектури в Одесі — який їх стан сьогодні

21:33 Пам'ятники архітектури в Одесі — який їх стан сьогодні

18:43 Що буде з цінами на продукти — імпорт це порятунок чи ні

06:27 Чи введе Трамп нові санкції проти Росії — що думають одесити

7 серпня

22:33 Що буде з курсом долара найближчим часом — прогноз економіста

18:43 Вартість житла в Одесі — як змінилися ціни та який попит

06:33 Нові правила гри з криптовалютою в Україні — що зміниться

06:14 Як живе та як виглядає Миколаїв, — репортаж з міста

6 серпня

19:43 Море в Одесі стало зеленим —небезпека водоростей на узбережжі

06:33 Скільки коштує відпочити в Одесі у серпні і що обрати туристам

5 серпня

18:43 Овочі, фрукти та м'ясо — як змінилися ціни на продукти в Одесі

Text

21:57 Трамп зустрівся з правителями Вірменії та Азербайджану — ефір

Text

21:11 Відкритий банкінг та нові закони — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Text

17:53 Зустріч Трампа й Путіна і мир з РФ у небі — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Трамп заявив про кінець війни — ефір День.LIVE

Text

08:00 Помилка на Курщині та зустріч з ЄС у Чернівцях — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Відкритий банкінг та нові закони — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Відкритий банкінг та нові закони — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

08 серпня 2025 р. 21:11
Зустріч Трампа й Путіна і мир з РФ у небі — ефір Вечір.LIVE

Зустріч Трампа й Путіна і мир з РФ у небі — ефір Вечір.LIVE

08 серпня 2025 р. 17:53
Трамп заявив про кінець війни — ефір День.LIVE

Трамп заявив про кінець війни — ефір День.LIVE

08 серпня 2025 р. 13:09
Помилка на Курщині та зустріч з ЄС у Чернівцях — ефір Ранок.LIVE

Помилка на Курщині та зустріч з ЄС у Чернівцях — ефір Ранок.LIVE

08 серпня 2025 р. 08:00
Трамп вийшов з історичним зверненням про Україну — трансляція

Трамп вийшов з історичним зверненням про Україну — трансляція

07 серпня 2025 р. 22:45
Заява Франції про кінець війни і пропозиція США — ефір Вечір.LIVE

Заява Франції про кінець війни і пропозиція США — ефір Вечір.LIVE

07 серпня 2025 р. 18:06
Зустріч Трампа з Путіним та наступ РФ на Херсон — ефір День.LIVE

Зустріч Трампа з Путіним та наступ РФ на Херсон — ефір День.LIVE

07 серпня 2025 р. 13:06
Трамп заявив про успіх в переговорах з РФ — ефір Ранок.LIVE

Трамп заявив про успіх в переговорах з РФ — ефір Ранок.LIVE

07 серпня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації