Трамп встретится с Путиным на Аляске — эфир Ранок.LIVE

Эфир Ранок.LIVE 11 августа

В 08:30 в студии появится Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, чтобы рассказать об актуальной ситуации на фронте, в частности о стягивании техники противника и освобождении Безсаловки на Сумщине.

В 08:45 к эфиру присоединится Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, который прокомментирует атаку дронов ГУР на российский НПЗ, оценит потенциальные угрозы для Харькова и возможные сценарии развития событий на востоке.

В 09:10 в студии — Богдан Попов, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина". Вместе обсудим встречу Трампа и Путина на Аляске, вероятное присутствие там президента Зеленского, а также заявления европейских лидеров о необходимости участия Украины в мирных переговорах.

В 09:30 слово возьмет Сергей Старенький, адвокат и заместитель председателя комитета защиты прав человека НААУ. Тема разговора — борьба с коррупцией в ВСУ, новые механизмы для военных-разоблачителей, работа ТЦК и срок добровольного возвращения военных из СЗЧ.

В 09:45 — включение с Денисом Марчуком, заместителем председателя Всеукраинского аграрного совета, который расскажет о рекордных посевных площадях и прогноз урожая пшеницы на уровне 22-22,5 млн тонн.

В 10:00 в студии Сергей Хлань, народный депутат VIII созыва, который проанализирует ситуацию в Херсоне и области, эвакуацию из микрорайона Корабел, угрозу высадки врага и недавние атаки.

В 10:30 в эфир выйдет Игорь Тодоров, профессор Ужгородского национального университета. Он поделится прогнозами относительно встречи Трампа и Путина на Аляске, возможных последствий для Украины и оценит заявления международных лидеров.

В 10:45 эфир завершит разговор с Александром Шульгой, доктором социологических наук и руководителем Института конфликтологии и анализа России.

