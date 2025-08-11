Видео
Трамп встретится с Путиным на Аляске — эфир Ранок.LIVE

Трамп встретится с Путиным на Аляске — эфир Ранок.LIVE

11 августа 2025 г. 8:00

08:00 Трамп встретится с Путиным на Аляске — эфир Ранок.LIVE

8 августа 2025
Text

21:57 Трамп встретился с правителями Армении и Азербайджана — эфир

Text

21:11 Открытый банкинг и новые законы — Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

Text

17:53 Встреча Трампа и Путина и мир с РФ в небе — эфир Вечер.LIVE

Text

13:09 Трамп заявил о конце войны — эфир День.LIVE

Предстоящая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске станет серьезным испытанием, как убежден генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что во время переговоров лидеры будут обсуждать не только территориальные вопросы, но и гарантии безопасности, при этом поставки оружия Украине будут продолжаться независимо от их результатов.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 11 августа

  • В 08:30 в студии появится Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, чтобы рассказать об актуальной ситуации на фронте, в частности о стягивании техники противника и освобождении Безсаловки на Сумщине.
  • В 08:45 к эфиру присоединится Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, который прокомментирует атаку дронов ГУР на российский НПЗ, оценит потенциальные угрозы для Харькова и возможные сценарии развития событий на востоке.
  • В 09:10 в студии — Богдан Попов, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина". Вместе обсудим встречу Трампа и Путина на Аляске, вероятное присутствие там президента Зеленского, а также заявления европейских лидеров о необходимости участия Украины в мирных переговорах.
  • В 09:30 слово возьмет Сергей Старенький, адвокат и заместитель председателя комитета защиты прав человека НААУ. Тема разговора — борьба с коррупцией в ВСУ, новые механизмы для военных-разоблачителей, работа ТЦК и срок добровольного возвращения военных из СЗЧ.
  • В 09:45 — включение с Денисом Марчуком, заместителем председателя Всеукраинского аграрного совета, который расскажет о рекордных посевных площадях и прогноз урожая пшеницы на уровне 22-22,5 млн тонн.
  • В 10:00 в студии Сергей Хлань, народный депутат VIII созыва, который проанализирует ситуацию в Херсоне и области, эвакуацию из микрорайона Корабел, угрозу высадки врага и недавние атаки.
  • В 10:30 в эфир выйдет Игорь Тодоров, профессор Ужгородского национального университета. Он поделится прогнозами относительно встречи Трампа и Путина на Аляске, возможных последствий для Украины и оценит заявления международных лидеров.
  • В 10:45 эфир завершит разговор с Александром Шульгой, доктором социологических наук и руководителем Института конфликтологии и анализа России.

Напомним, в НАТО прокомментировали, почему встреча Трампа и Путина является очень важной и чего ожидают.

Между тем Трамп завил, что Украине придется обменяться территориями с Россией.

