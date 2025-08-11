Відео
Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці — ефір Ранок.LIVE

Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці — ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2025 р. 08:00

Майбутня зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці стане серйозним випробуванням, як переконаний генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він наголосив, що під час перемовин лідери обговорюватимуть не лише територіальні питання, а й гарантії безпеки, при цьому постачання зброї Україні триватимуть незалежно від їхніх результатів.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 11 серпня

  • О 08:30 в студії з’явиться Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, щоб розповісти про актуальну ситуацію на фронті, зокрема стягування техніки противника та звільнення Безсалівки на Сумщині.
  • О 08:45 до ефіру приєднається Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, який прокоментує атаку дронів ГУР на російський НПЗ, оцінить потенційні загрози для Харкова та можливі сценарії розвитку подій на сході.
  • О 09:10 у студії — Богдан Попов, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна". Разом обговоримо зустріч Трампа і Путіна на Алясці, ймовірну присутність там президента Зеленського, а також заяви європейських лідерів про необхідність участі України у мирних переговорах.
  • О 09:30 слово візьме Сергій Старенький, адвокат і заступник голови комітету захисту прав людини НААУ. Тема розмови — боротьба з корупцією в ЗСУ, нові механізми для військових-викривачів, робота ТЦК та термін добровільного повернення військових із СЗЧ.
  • О 09:45 — включення з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради, який розповість про рекордні посівні площі та прогноз врожаю пшениці на рівні 22–22,5 млн тонн.
  • О 10:00 в студії Сергій Хлань, народний депутат VIII скликання, який проаналізує ситуацію у Херсоні та області, евакуацію з мікрорайону Корабел, загрозу висадки ворога та нещодавні атаки.
  • О 10:30 в ефір вийде Ігор Тодоров, професор Ужгородського національного університету. Він поділиться прогнозами щодо зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, можливих наслідків для України та оцінить заяви міжнародних лідерів.
  • О 10:45 ефір завершить розмова з Олександром Шульгою, доктором соціологічних наук та керівником Інституту конфліктології та аналізу Росії.

Нагадаємо, у НАТО прокоментували, чому зустріч Трампа та Путіна є дуже важливою та чого очікують.

Тим часом Трамп завив, що Україні доведеться обмінятися територіями з Росією

