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Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

20 декабря 2024 г. 13:00

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13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

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17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

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14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

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13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

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12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

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Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. А утром 20 декабря оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсудят следующие темы:

  • обстрел Киева 20 декабря. Оккупанты били по Киеву "Кинжалами" и "Искандерами";
  • украинцы должны решить — продолжение борьбы или переговоры и попытки перемирия, — Блинкен;
  • ISW: Путин манипулирует фактами об экономике России, чтобы скрыть настоящие проблемы;
  • СМИ: Орбан не хочет продлевать санкции ЕС против РФ по инаугурации Трампа;
  • Путин предложил провести "эксперимент", ударив по Киеву;
  • НАТО в 2025 г. увеличит свое присутствие в Украине;
  • Трамп и Путин встретятся в следующем году, — WP;
  • Украина и Россия готовы к мирным переговорам, — Келлог.

Кто стал гостями студии

Гости сегодняшнего эфира:

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
  • Олег Саакян — политолог;
  • Сергей Берендеев — историк, юрист, методист Украинского института развития образования;
  • Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины;
  • Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций;
  • Тарас Чорновил — политический эксперт.

Напомним, утром в Киеве прогремели мощные взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами

В результате вражеского удара пострадали 12 человек, еще один человек погиб.

Также в Голосеевском районе столицы повреждены тепломагистрали. Без тепла остались 630 жилых домов, 16 медицинских заведений, 17 школ и 13 детских садов.

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13:55 Президент Зеленский наградил украинских энергетиков

Срочная новость

13:55 Командир 211 бригады вышел из-под стражи под залог

13:52 Житель Харьковщины во время оккупации поддерживал РФ — его судили

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:45 НБУ обновил валютные ограничения — что изменится с 21 декабря

13:34 Украина вернула домой тела павших защитников

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13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

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10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

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08:30 Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

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19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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