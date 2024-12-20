Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. А утром 20 декабря оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсудят следующие темы:
- обстрел Киева 20 декабря. Оккупанты били по Киеву "Кинжалами" и "Искандерами";
- украинцы должны решить — продолжение борьбы или переговоры и попытки перемирия, — Блинкен;
- ISW: Путин манипулирует фактами об экономике России, чтобы скрыть настоящие проблемы;
- СМИ: Орбан не хочет продлевать санкции ЕС против РФ по инаугурации Трампа;
- Путин предложил провести "эксперимент", ударив по Киеву;
- НАТО в 2025 г. увеличит свое присутствие в Украине;
- Трамп и Путин встретятся в следующем году, — WP;
- Украина и Россия готовы к мирным переговорам, — Келлог.
Кто стал гостями студии
Гости сегодняшнего эфира:
- Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
- Олег Саакян — политолог;
- Сергей Берендеев — историк, юрист, методист Украинского института развития образования;
- Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины;
- Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций;
- Тарас Чорновил — политический эксперт.
Напомним, утром в Киеве прогремели мощные взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами.
В результате вражеского удара пострадали 12 человек, еще один человек погиб.
Также в Голосеевском районе столицы повреждены тепломагистрали. Без тепла остались 630 жилых домов, 16 медицинских заведений, 17 школ и 13 детских садов.