Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. А зранку 20 грудня окупанти завдали ракетного удару по Києву.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- обстріл Києва 20 грудня. Окупанти били по Києву "Кинджалами" та "Іскандерами";
- українці мають вирішити — або продовження боротьби або переговори і спроби перемир'я, — Блінкен;
- ISW: Путін маніпулює фактами про економіку Росії, аби приховати справжні проблеми;
- ЗМІ: Орбан не хоче продовжувати санкції ЄС проти РФ до інавгурації Трампа;
- Путін запропонував провести "експеримент", ударивши по Києву;
- НАТО у 2025 році збільшить свою присутність в Україні;
- Трамп і Путін зустрінуться в наступному році, — WP;
- Україна і Росія готові до мирних переговорів, — Келлог.
Хто став гостями студії
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
- Олег Саакян — політолог;
- Сергій Берендєєв — історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти;
- Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;
- Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;
- Тарас Чорновіл — політичний експерт.
Нагадаємо, вранці у Києві пролунали потужні вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами.
Внаслідок ворожого удару постраждало 12 людей, ще одна особа загинула.
Також в Голосіївському районі столиці пошкодженні тепломагістралі. Без тепла залишилися 630 житлових будинків, 16 медичних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.