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Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

20 грудня 2024 р. 13:00

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13:00Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

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13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

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10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

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Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. А зранку 20 грудня окупанти завдали ракетного удару по Києву.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • обстріл Києва 20 грудня. Окупанти били по Києву "Кинджалами" та "Іскандерами";
  • українці мають вирішити — або продовження боротьби або переговори і спроби перемир'я, — Блінкен;
  • ISW: Путін маніпулює фактами про економіку Росії, аби приховати справжні проблеми;
  • ЗМІ: Орбан не хоче продовжувати санкції ЄС проти РФ до інавгурації Трампа;
  • Путін запропонував провести "експеримент", ударивши по Києву;
  • НАТО у 2025 році збільшить свою присутність в Україні;
  • Трамп і Путін зустрінуться в наступному році, — WP;
  • Україна і Росія готові до мирних переговорів, — Келлог.

Хто став гостями студії

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Олег Саакян — політолог;
  • Сергій Берендєєв — історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти;
  • Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;
  • Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;
  • Тарас Чорновіл — політичний експерт.

Нагадаємо, вранці у Києві пролунали потужні вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами

Внаслідок ворожого удару постраждало 12 людей, ще одна особа загинула. 

Також в Голосіївському районі столиці пошкодженні тепломагістралі. Без тепла залишилися 630 житлових будинків, 16 медичних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.

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13:27 Одесити поки не зможуть зареєструвати авто — причина

13:24 У Києві від російської ракетної атаки згоріло авто волонтерки

13:15 До Києва прибув новий кабінет міністрів Литви

13:12 Нові виплати у 6,5 тис. грн — кого змусять повернути допомогу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:07 У Києві нардеп оскаржував штраф за корупцію — що вирішив суд

13:01 ЗСУ спростували чутки про оточення на Запорізькому напрямку

13:00 Кібератака на реєстри вдарила по ФОП — що недоступно підприємцям

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10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
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19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

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14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

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13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

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12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

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