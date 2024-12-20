Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. А зранку 20 грудня окупанти завдали ракетного удару по Києву.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

обстріл Києва 20 грудня. Окупанти били по Києву "Кинджалами" та "Іскандерами";

українці мають вирішити — або продовження боротьби або переговори і спроби перемир'я, — Блінкен;

ISW: Путін маніпулює фактами про економіку Росії, аби приховати справжні проблеми;

ЗМІ: Орбан не хоче продовжувати санкції ЄС проти РФ до інавгурації Трампа;

Путін запропонував провести "експеримент", ударивши по Києву;

НАТО у 2025 році збільшить свою присутність в Україні;

Трамп і Путін зустрінуться в наступному році, — WP;

Україна і Росія готові до мирних переговорів, — Келлог.

Хто став гостями студії

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";

Олег Саакян — політолог;

Сергій Берендєєв — історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти;

Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;

Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;

Тарас Чорновіл — політичний експерт.

Нагадаємо, вранці у Києві пролунали потужні вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами.

Внаслідок ворожого удару постраждало 12 людей, ще одна особа загинула.

Також в Голосіївському районі столиці пошкодженні тепломагістралі. Без тепла залишилися 630 житлових будинків, 16 медичних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.