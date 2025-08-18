Трамп встречает Зеленского в Белом доме — трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Белый дом. Его встретил глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Транслирует событие телеканал Новини.LIVE.

Также в Белый дом прибыли заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, секретарь СНБО Рустем Умеров и пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Вблизи Белого дома усилили меры безопасности перед встречей лидеров Украины и США, а также представителей европейских стран.

Ранее мы информировали, что Владимир Зеленский уже провел встречу с Китом Келлогом в Вашингтоне 18 августа 2025 года.

Также мы сообщали, что глава МИД Андрей Сибига озвучил ожидания Украины от встречи Зеленского и Трампа 18 августа.