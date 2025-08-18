Трамп зустрічає Зеленського у Білому домі — трансляція

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Білого дому. Його зустрів очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Транслює подію телеканал Новини.LIVE.

Також до Білого дому прибули заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, секретар РНБО Рустем Умєров та прессекретар президента Сергій Никифоров.

Поблизу Білого дому посилили заходи безпеки перед зустріччю лідерів України та США, а також представників європейських країн.

Раніше ми інформували, що Володимир Зеленський вже провів зустріч з Кітом Келлогом у Вашингтоні 18 серпня 2025 року.

Також ми повідомляли, що глава МЗС Андрій Сибіга озвучив очікування України від зустрічі Зеленського та Трампа 18 серпня.