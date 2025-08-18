Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Трамп зустрічає Зеленського у Білому домі — трансляція arrow
Трамп зустрічає Зеленського у Білому домі — трансляція

Трамп зустрічає Зеленського у Білому домі — трансляція

18 серпня 2025 р. 19:15

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Трамп зустрічає Зеленського у Білому домі — трансляція

Text

Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

Text

Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

17 серпня 2025
Text

Візит Зеленського до Брюселлю — трансляція

15 серпня 2025
Text

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці — прямий ефір

Text

Виробництво дронів і програма МВФ — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Text

Всі подробиці зустрічі Трампа і Путіна в США — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп допускає участь ЄС на саміті на Алясці — ефір День.LIVE

Text

Трамп готується до можливої суперечки з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Text

19:15 Трамп зустрічає Зеленського у Білому домі — трансляція

Text

17:57 Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

17 серпня 2025
Text

15:04 Візит Зеленського до Брюселлю — трансляція

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Білого дому. Його зустрів очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Транслює подію телеканал Новини.LIVE

https://t.me/novynylive/163557

Також до Білого дому прибули заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, секретар РНБО Рустем Умєров та прессекретар президента Сергій Никифоров.

Поблизу Білого дому посилили заходи безпеки перед зустріччю лідерів України та США, а також представників європейських країн.

Раніше ми інформували, що Володимир Зеленський вже провів зустріч з Кітом Келлогом у Вашингтоні 18 серпня 2025 року.

Також ми повідомляли, що глава МЗС Андрій Сибіга озвучив очікування України від зустрічі Зеленського та Трампа 18 серпня.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

20:13 Зеленський прибув до Білого дому — деталі

20:08 Поділ квартири при розлученні — що варто знати у 2025 році

20:06 Зустріч Зеленського і Трампа — трансляція з Білого дому — відео

20:00 Повістка в поштовій скриньці — чи законно це

19:55 Європейські лідери прибули до Білого дому — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:52 Зеленський перед зустріччю із Трампом координує з ЄС і НАТО

19:45 Як довго може їздити бензинове авто без заміни акумулятора

19:35 Ніхто не застрахований — як повернути забуті в поїзді речі

19:33 Візит до США — чи одягнув Зеленський костюм

19:20 Де у Львові найдорожче житло — що купують найчастіше

20:13 Зеленський прибув до Білого дому — деталі

20:08 Поділ квартири при розлученні — що варто знати у 2025 році

20:06 Зустріч Зеленського і Трампа — трансляція з Білого дому — відео

20:00 Повістка в поштовій скриньці — чи законно це

19:55 Європейські лідери прибули до Білого дому — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:52 Зеленський перед зустріччю із Трампом координує з ЄС і НАТО

19:45 Як довго може їздити бензинове авто без заміни акумулятора

19:35 Ніхто не застрахований — як повернути забуті в поїзді речі

19:33 Візит до США — чи одягнув Зеленський костюм

19:20 Де у Львові найдорожче житло — що купують найчастіше

18:43 Чи є надія на мир — одесити про зустріч Зеленського із Трампом

15 серпня

21:28 Чорноморський вузол — Одеса в наративах Кремля і баланс Анкари

17:33 Зустріч на Алясці — що чекають від неї в Одесі

06:33 Міліє і червоніє — стан Куяльницького лиману на Одещині

14 серпня

21:28 Зустріч Трампа і Путіна — чи можливе закінчення війни в Україні

13 серпня

22:33 Російські артисти в Україні з концертами — що кажуть в Одесі

21:29 Одеський зоопарк під мікроскопом ревізорів — результати перевірок

06:33 Екстремальний відпочинок у Затоці на Одещині — вартість у серпні

12 серпня

22:33 Овочі, риба та м'ясо — як змінилися ціни на Привозі в серпні

19:42 Мінна небезпека — одесити про трагедії на морі під час війни

Text

19:15 Трамп зустрічає Зеленського у Білому домі — трансляція

Text

17:57 Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

17 серпня
Text

15:04 Візит Зеленського до Брюселлю — трансляція

Відео по темі

Всі відео
Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

18 серпня 2025 р. 17:57
Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

18 серпня 2025 р. 13:00
Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2025 р. 08:00
Візит Зеленського до Брюселлю — трансляція

Візит Зеленського до Брюселлю — трансляція

17 серпня 2025 р. 15:04
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці — прямий ефір

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці — прямий ефір

15 серпня 2025 р. 23:03
Виробництво дронів і програма МВФ — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Виробництво дронів і програма МВФ — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

15 серпня 2025 р. 21:15
Всі подробиці зустрічі Трампа і Путіна в США — ефір Вечір.LIVE

Всі подробиці зустрічі Трампа і Путіна в США — ефір Вечір.LIVE

15 серпня 2025 р. 18:03
Трамп допускає участь ЄС на саміті на Алясці — ефір День.LIVE

Трамп допускає участь ЄС на саміті на Алясці — ефір День.LIVE

15 серпня 2025 р. 13:10

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації