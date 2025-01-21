Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Сегодня в День.LIVE обсудим решение президента США Дональда Трампа приостановить предоставление помощи. Также узнаем, что значит новое заявление российского диктатора Владимира Путина о переговорах по окончанию войны.

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Другие темы эфира:

Война в Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра, — Макрон;

Трамп объявил себя миротворцем, пообещал закончить все войны;

Госсекретарь США: завершение войны между РФ и Украиной требует компромиссов с обеих сторон;

Трамп заявил, что Зеленский готов к сделке, а Россия имеет большие проблемы;

Путин заявил о готовности к переговорам с США при условии полной капитуляции Украины — ISW;

В Украине запрещена мобилизация до 25 лет, даже если вы прошли БЗВП. Вас не могут мобилизовать, — Гончаренко.

Гости сегодняшнего эфира:

руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог Валерий Дымов;

юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев;

народный депутат, член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;

командир противотанкового батальона 3 ОШБр Олег Романов;

политолог Тарас Чорновил;

военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Ранее президент США Дональд Трамп, который обещал завершить войну в Украине за 24 часа после вступления в должность, прокомментировал выполнение этого обещания.

Также мы писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал план мобилизации добровольцев, который может быть внедрен в ближайшее время. Это решение направлено на укрепление страны перед возможными угрозами.