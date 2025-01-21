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Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

21 января 2025 г. 13:12

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17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

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15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

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15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

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13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

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13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

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12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

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09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

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08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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Эксклюзив

18:37Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

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17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

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15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

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15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

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13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

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13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

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12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

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09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

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08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Сегодня в День.LIVE обсудим решение президента США Дональда Трампа приостановить предоставление помощи. Также узнаем, что значит новое заявление российского диктатора Владимира Путина о переговорах по окончанию войны.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира:

  • Война в Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра, — Макрон;
  • Трамп объявил себя миротворцем, пообещал закончить все войны;
  • Госсекретарь США: завершение войны между РФ и Украиной требует компромиссов с обеих сторон;
  • Трамп заявил, что Зеленский готов к сделке, а Россия имеет большие проблемы;
  • Путин заявил о готовности к переговорам с США при условии полной капитуляции Украины — ISW;
  • В Украине запрещена мобилизация до 25 лет, даже если вы прошли БЗВП. Вас не могут мобилизовать, — Гончаренко.

Гости сегодняшнего эфира:

  • руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог Валерий Дымов;
  • юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев;
  • народный депутат, член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
  • командир противотанкового батальона 3 ОШБр Олег Романов;
  • политолог Тарас Чорновил;
  • военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Ранее президент США Дональд Трамп, который обещал завершить войну в Украине за 24 часа после вступления в должность, прокомментировал выполнение этого обещания.

Также мы писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал план мобилизации добровольцев, который может быть внедрен в ближайшее время. Это решение направлено на укрепление страны перед возможными угрозами.

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23:59 Сын легендарного Саленко рассказал о своем дебюте за Динамо в ЛЕ

23:59 В Латвии джипы пьяных водителей передают для парамедиков ВСУ

Срочная новость

23:45 Повреждения домов и пожары — последствия атаки БпЛА на Николаев

23:35 В Украину придут дожди со снегом — где завтра ждать осадков

23:33 Пихаленок считает, что гол Ваната был ключевым в игре Лиги Европы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

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13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

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09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

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08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы